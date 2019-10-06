Политика
RT на русскомВ Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське». По данным издания, на Майдане собрались несколько тысяч человек около сцены с надписью «Движение сопротивления капитуляции».
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Политика
В Госдуме оценили желание Грузии возобновить авиасообщение с Россией
В Госдуме России прокомментировали слова главы МИД Грузии о желании возобновить авиасообщение с Россией.
Мойка78 вчера в 05:21
Футбол
«Зенит» обыграл «Урал» и возглавил таблицу РПЛ
РИА Новости 06:23
Футбол
Игрок «Лестера» подвергся расистским оскорблениям после игры АПЛ
Полузащитник "Лестера" Хамзы Чоудхури подвергся расистским оскорблениям в соцсетях со стороны фанатов "Ливерпуля" после матча восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 00:48
Происшествия
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-Сити
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Канзас в городе Канзас-Сити.
RT на русском 05:49
Кино
NYCC: «Пространство», четвёртый сезон, новый трейлер
Канал Amazon Prime, взявший на себя ответственность за судьбу «Росинанта» и его экипажа, показал официальный тизер-трейлер нового сезона «Пространства».
Игромания.ру вчера в 14:50
Происшествия
Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье
В сети появилось видео с места убийства 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 19:05
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с МКС на Землю
Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с Международной космической станции на Землю.
Вечерняя Москва 03 октября в 08:23
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Политика
Хейли заявила о невозможности дружбы США и России
США никогда не будут дружить с Россией, заявила бывшая американская постпред при ООН Никки Хейли.
Газета.Ru 03:04
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке
Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорка российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил.
Газета.Ru вчера в 18:26
Общество
Саудовская Аравия разрешила неженатым туристам жить вместе
Власти Саудовской Аравии разрешили туристам из других стран проживать в одном номере отеля без подтверждения родственных связей, сообщает Reuters.
Газета.Ru 05:49
Энергетика
Китайская CNPC отказалась от разработки иранского газового проекта
Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что китайская нефтегазовая компания CNPC отказалась от разработки иранского газового проекта "Южный Парс 11", пишет агентство Shana.
РИА Новости 06:16
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Газета.Ru вчера в 02:05
Экономика
Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru вчера в 11:08
Происшествия
В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»
Газета.Ru 02:58
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Экономика
Как изменения в законодательстве коснулись бизнеса
Запрет на хостелы в жилых домах, ужесточение правил перевозки детей в автобусах, увеличение НДС на пальмовое масло и одновременное снижение этого налога на ягоды и фрукты — эти и многие другие изменения вступили в силу с 1 октября.
Lenta.ru 04 октября в 10:34
Фигурное катание
Трусова обошла Загитову в произвольной программе на турнире в Японии
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на коммерческом предсезонном турнире Japan Open.
Матч ТВ вчера в 03:04
Религия
В РПЦ выступили против обучения английскому языку
Смирнов подчеркнул, что современные люди совсем не понимают церковнославянский язык.
ФедералПресс 04:30
Экономика
Девелопер ПИК прорабатывает выход на рынок Дальнего Востока
Крупнейший российский девелопер ПИК прорабатывает возможные варианты выхода на строительный рынок Дальнего Востока, сообщил журналистам в пятницу президент группы "ПИК" Сергей Гордеев.
ТАСС 04 октября в 06:24
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина требует от бывшего короля Малайзии 2 миллиона в месяц
Известная российская модель Оксана Воеводина потребовала от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии 2 миллиона рублей в месяц в качестве алиментов.
Дни24 03 октября в 12:43
Политика
Порошенко закатил скандал на шоу из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский «формулы Штайнмайера».
Телеканал 360° вчера в 22:58
Единоборства
Исраэль Адесанья нокаутировал Роберта Уиттакера и стал чемпионом UFC
По совести Уиттакер был нокаутирован уже в конце первого раунда, но в ММА, как известно, рефери не отсчитывает нокдауны, и Роберта спас гонг на перерыв, прозвучавший спустя мгновение после падения чемпиона.
Чемпионат 03:15
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Политика
Зеленский заявил, что давления со стороны Трампа не было
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп на него не давил и никаких предварительных условий для встречи не выдвигал.
Вести.Ru 05:36
Здоровье
Руководство онкоцентра Блохина прокомментировало конфликт с врачами
Как ранее писал News.ru, руководство центра онкологии имени Блохина подписало четыре заявления врачей об увольнении из пяти.
News.ru вчера в 02:28
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Общество
Курьеры Ozon объявили забастовку
Сотрудники компании Ozon в Петербурге после встречи с руководителями решили продолжать забастовку до принятия их требований.
Газета.Ru 05:57