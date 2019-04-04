Политика
RT на русскомВ Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
Трансляцию брифинга вёл телеканал «112 Украина». Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже. Как отмечали в Кремле, между президентами России и Украины установлен эффективный контакт.
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Политика
Минские соглашения пока живы, но Киев очень хочет их похоронить
В феврале 2015 года в столице Белоруссии был подписан документ под названием "Комплекс мер по выполнению минских соглашений".
Общество
Издательство АСТ приостановило продажи книги о вреде прививок
Книга вышла в феврале 2020 г. В предисловии к ней автор предлагает разобраться, действительно ли прививки безопасны и эффективны.
Экономика
Еще одна финская компания покидает российский рынок
По новой схеме Российские офисы C&S в Петербурге и Москве перейдут под управление российской юридической фирмы Capital Legal Services, говорится в официальном сообщении этой компании.
Наука
Ученые узнали, как можно защитить организм от множества вирусов сразу
Ученые провели ряд исследований и выяснили, что может помочь защитить организм не от одного вируса, а сразу множества вирусных инфекций.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Происшествия
На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов
Тела двух российских бизнесменов обнаружены на вилле в испанском городе Дения.
Происшествия
Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме
Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.
Происшествия
В Брянске есть раненые в ДТП с маршруткой №47 и «скорой»
Напомним, сегодня, 12 февраля, утром недалеко от остановки «Литий» на проспекте Московском в Фокинском районе Брянска столкнулись маршрутка №47 и машина скорой медицинской помощи.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе
Турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе, цитирует Ahval.
Кино
В сети появилось первое видео со съемок новых «Сватов»
В Instagram, посвященном съемкам седьмого сезона сериала "Сваты", появились первые видеоролики, сделанные на съемочной площадке проекта.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Общество
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Политика
Выборы в Донбассе должны пройти по украинским законам, заявил Ермак
Ранее Ермак, занимая должность советника президента Украины Владимира Зеленского, заявлял, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны пройти одновременно с местными выборами по всей стране 31 октября 2020 года.
Политика
WP: ЦРУ полвека следило за секретной перепиской свыше 120 стран
"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы
Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
Политика
Зеленский уволил Богдана с поста главы президентского офиса
Президент Украины решил назначить на пост главы офиса Андрея Богдана, на тот момент являющегося советником олигарха Игоря Коломойского.
Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
Происшествия
Сбежавшую из инфекционной больницы в Петербурге пациентку оштрафуют
Жительница Петербурга, госпитализированная в Боткинскую больницу, будет оштрафована за самовольный побег из медицинского учреждения.
Гаджеты
Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X
Microsoft выпустила первый эмулятор для тестирования новой операционки Windows 10X, которая была показа в ноябре 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя дисплеями.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз
История повторилась и в этот раз – всего пару недель назад стало известно, что Энрике и Анна ждут третьего ребенка, а теперь брат певца объявил на чилийской радиостанции ADN, что малыш уже появился на свет.
Общество
В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии
Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в январе почти в каждом регионе России, об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.
Происшествия
В переходе московского метро нашли брошенного младенца
В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Экономика
Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Единоборства
Джонс о бое с Рейесом: «Победил и извлек множество уроков»
Политика
Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Политика
Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Шоу-бизнес
В Сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель.