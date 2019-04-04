Политика

RT на русскомRT на русскомВ Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

Трансляцию брифинга вёл телеканал «112 Украина». Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже. Как отмечали в Кремле, между президентами России и Украины установлен эффективный контакт.
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На Украине назвали предпосылки для встречи Зеленского и Путина

Lenta.ru04:56

В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

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В офисе президента Украины не исключили новой встречи Зеленского с Путиным

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Еще одна финская компания покидает российский рынок

По новой схеме Российские офисы C&S в Петербурге и Москве перейдут под управление российской юридической фирмы Capital Legal Services, говорится в официальном сообщении этой компании.
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Тела двух российских бизнесменов обнаружены на вилле в испанском городе Дения.
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В сети появилось первое видео со съемок новых «Сватов»

В Instagram, посвященном съемкам седьмого сезона сериала "Сваты", появились первые видеоролики, сделанные на съемочной площадке проекта.
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"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
Газета.Ru вчера в 23:59
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Зеленский уволил Богдана с поста главы президентского офиса

Президент Украины решил назначить на пост главы офиса Андрея Богдана, на тот момент являющегося советником олигарха Игоря Коломойского.
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В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

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История повторилась и в этот раз – всего пару недель назад стало известно, что Энрике и Анна ждут третьего ребенка, а теперь брат певца объявил на чилийской радиостанции ADN, что малыш уже появился на свет.
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Экономика

Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
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Джонс о бое с Рейесом: «Победил и извлек множество уроков»

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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