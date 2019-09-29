В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев. Об этом сообщает агентство УНИАН в воскресенье, 29 сентября. Мероприятие началось после 12:00 возле кинотеатра «Киевская Русь».

В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру

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