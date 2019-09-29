Политика
ИзвестияВ Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев. Об этом сообщает агентство УНИАН в воскресенье, 29 сентября. Мероприятие началось после 12:00 возле кинотеатра «Киевская Русь».
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«Матери укладывали своих детей и видели, как их расстреливали»: Бабий Яр глазами немцев
RuBaltic.Ru27 сентября в 11:52
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Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с человеком, который подал на него жалобу после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Закончились гадания по поводу того, где продолжит свою спортивную карьеру полузащитник Павел Мамаев после освобождения по УДО из колонии, где он находился по приговору суда за участие в двух драках в центре Москвы.
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Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
RT на русском вчера в 08:25
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Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба
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Российский спецназ заметили в Норвегии
Бойцы российского спецназа были замечены на территории архипелага Шпицберген, а также в материковой части Норвегии.
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Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК 17:02
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Джулиани обсуждал с Помпео встречу с помощником президента Украины
Адвокат президента США Рудольф Джулиани обсуждал с госсекретарем Майком Помпео свою встречу с помощником украинского президента Андреем Ермаком.
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В конце 2017 года предложенную Роскосмосом программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
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У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
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Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
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На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.
Вести.Ru 15:49
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На руководителя коммерческой службы «Полярных авиалиний» возбуждено уголовное дело
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Происшествия
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РЕН ТВ 20:28
Футбол
Магнуссон: «100%, что Погба гордится мной»
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