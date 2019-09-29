Политика
ИзвестияВ Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев. Об этом сообщает агентство УНИАН в воскресенье, 29 сентября. Мероприятие началось после 12:00 возле кинотеатра «Киевская Русь».
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 23:35, Вашингтон
Футбол
Симеоне требовал наказания для Рамоса за оскорбления в адрес арбитра
Спорт-Экспресс вчера в 17:26
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ ряд категорий россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости 22:45
Экономика
В России может вырасти цена на молочную продукцию в ноябре
Отмечается, что возможный рост цен связан с тем, что в конце осени запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции.
RT на русском 22:57
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Миро: «Шоу Рудковской не составит конкуренцию программе Навки»
Телепрограмма 00:41
Происшествия
На Сахалине горит центральная котельная города Поронайска
Пожар в центральной котельной города Поронайска в северной части острова Сахалин начался в понедельник утром.
ТАСС 22:40
Технологии
«РИА Новости»: мошенники для звонков клиентам банков берут данные из баз ГИБДД, парковок и Росреестра
Для звонков клиентам российских банков мошенники используют информацию, которую получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковочного пространства, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах.
Коммерсантъ 20:27
Технологии
Российские программисты создали защиту кораблей и портов от кибератак
Помимо непосредственно защиты кораблей, «Посейдон» может использоваться для всей морской инфраструктуры — портов, верфей, буровых платформ.
News.ru 21:49
Политика
Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками
Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru 06:21
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру 12:03
Здоровье
На Землю обрушилась мощная магнитная буря
С 27 по 29 сентября на Земле будет наблюдаться сильная магнитная буря, пишет «МК» со ссылкой на Физический институт Академии Наук.
Ореанда-Новости 27 сентября в 13:53
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Происшествия
Суд арестовал шестерых задержанных в Японском море браконьеров из КНДР
Шестерых северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, арестовали на два месяца.
РБК 22:14
Политика
Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru 02:07
Общество
Свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Самой многонациональной свадьбой и церемонией с самым большим количеством гостей стала свадьба в Дербенте, организованная на День города на местном стадионе Нарын-Кала.
Вести.Ru 18:33
Происшествия
Маленькая девочка выпала из окна третьего этажа в Ногликах
Накануне утром, 29 сентября, в Ногликах из окна третьего этажа дома №2 по улице Советской выпала пятилетняя девочка.
АСТВ 22:04
Футбол
«Витесс» Слуцкого в меньшинстве одержал победу над «Валвейком»
«Витесс» обыграл «Валвейк» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Нидерландов.
ProstoProSport 08:09
Экономика
В России с 1 октября подрастут пенсии и зарплаты
С 1 октября в России вступят в силу новые законы. В частности, они коснутся размера зарплат и пенсий.
ФедералПресс 23:09
Происшествия
Опубликовано видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с кокаином
YA62.ru вчера в 11:24
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Политика
Иран потребовал от США 50 миллиардов долларов
Напомним, в июле 2015 года Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Российская газета 20:38
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru 12:36
Авто
Бюджетная копия Toyota Land Cruiser появилась у дилеров
У дилеров появились версии, вполне способные заменить престижный кросс Land Cruiser 200 от Toyota.
Car.ru 13:12
Общество
Первый снег пошел в Новосибирске
Мокрый снег заметил корреспондент Тайги.инфо около 8 утра в Центральном районе Новосибирска.
Тайга.инфо 21:56
Общество
Россия вошла в книгу рекордов Гиннесса за самый массовый хакатон
Россия установила рекорд Гиннесса по самому массовому хакатону в мире, соответствующая премия была вручена 29 сентября во время церемонии закрытия конкурса «Цифровой прорыв», проходящей в выставочном центре «Казань экспо».
REGNUM 13:51
Здоровье
Правда и мифы о ПМС. Три буквы, которые пугают мужчин и заставляют нервничать женщин
Спровоцировать предменструальный синдром может нервно-психический стресс — у женщин, которые занимают руководящие должности, ПМС встречается чаще.
Екатеринбург Онлайн 23:29
Авто
Правительство расплачивается за перевозку автомобилей «Мазда Соллерс»
Правительство может продлить на 2020 г. выплату субсидий для компенсации части расходов на перевозку железной дорогой автомобилей, произведенных на Дальнем Востоке, в другие регионы, сообщает KONKURENT.RU.
Konkurent.ru 17:08