Политика

ИзвестияИзвестияВ Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру

В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев. Об этом сообщает агентство УНИАН в воскресенье, 29 сентября. Мероприятие началось после 12:00 возле кинотеатра «Киевская Русь».
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Евреи упрекнули Зеленского, что он забыл про трагедию Бабьего Яра

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В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру

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Марш памяти трагедии в Бабьем Яру прошёл в Киеве

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В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру

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Московский Комсомолец08:06

Годовщина трагедии в Бабьем Яру: в Киеве проходит Марш памяти

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Бабий Яр: начало трагедии, сводившей с ума даже эсэсовцев

Украина.рувчера в 18:00
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Общество

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