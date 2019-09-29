Политика

ИзвестияИзвестияВ Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру

В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев. Об этом сообщает агентство УНИАН в воскресенье, 29 сентября. Мероприятие началось после 12:00 возле кинотеатра «Киевская Русь».
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В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру

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В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру

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Марш памяти трагедии в Бабьем Яру прошёл в Киеве

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В Киеве прошел Марш памяти трагедии в Бабьем Яру

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Годовщина трагедии в Бабьем Яру: в Киеве проходит Марш памяти

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Бабий Яр: начало трагедии, сводившей с ума даже эсэсовцев

Украина.рувчера в 18:00
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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

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Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии

В Австрии закрылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент.
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В киновселенную Marvel вернется Человек-паук. Новый фильм с его участием выйдет в 2021 году.
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Госдеп США возобновил расследование против Хиллари Клинтон

Государственный департамент Соединенных Штатов возобновил расследование дела против Хиллари Клинтон.
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Ранее в СМИ сообщалось, что администрация США в последнее время ограничивала доступ своим сотрудникам к записям телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
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В России изменились правила приема на работу

27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
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В Норвегии найден погребальный дом эпохи викингов

Стоит отметить, что ранее в этом районе ученые находили следы захоронений викингов в присущих им погребальных лодках.
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