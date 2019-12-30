Общество
Lenta.ruВ Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры
Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
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Общество
МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, который предусматривает введение для граждан обязанности эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных объявлять об эвакуации комиссий.
Наука
Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе
Футбол
Моуринью назвал тренера «Саутгемптона» идиотом
Общество
В США могут запретить некоторые ароматизированные смеси для e-сигарет
Президент США Дональд Трамп объявил, что «некоторые ароматизированные смеси» для электронных сигарет будут запрещены к продаже «на какой-то период времени».
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой
Политика
Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
Политика
Project Syndicate (США): будущее информационной автократии Путина (Project Syndicate)
Рейтинги поддержка Путина значительно снизились в последние годы, тем не менее, они остаются высокими: как показывают опросы, 61% россиян оценивают его деятельность позитивно.
Общество
В 2019 году АЭС в России установили рекорд по выработке электроэнергии
Российские атомные электростанции в 2019 году установили рекорд по выработке электроэнергии, в совокупности выдав 208,784 млрд киловатт-часов.
Экономика
Что изменится с 1 января в жизни россиян
Что изменится в жизни россиян с нового года.
Кино
Греф порассуждал о будущем кино
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Армия и оружие
РФ и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов
Минобороны Белоруссии сообщило, что в наступающем году может сохранить за Россией право на использование двух военных объектов на своей территории.
Армия и оружие
Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе
Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Политика
Демонстранты штурмуют посольство США в Багдаде
Общество
Кот разрушил фигуру из конструктора с 2 тыс. деталей
Кот разрушил фигуру из 2432 деталей конструктора, о чем его хозяин написал в Facebook.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
Жена телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева поделилась в своем микроблоге теплым снимком, на котором супруг нежно держит ее за подбородок.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
Общество
Назван возможный автор сообщений о минировании
Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Происшествия
Более десяти человек убили в США в новогоднюю ночь
В течение нескольких часов с начала нового года в США погибли более десяти человек, в том числе двое детей.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Баскетбол
Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн
Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов стал лидером общего зачета "Тур де Ски" после четырех гонок, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Политика
Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»
Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
Армия и оружие
Сирийская армия захватила у боевиков ПТРК TOW
Военные передали сирийскому госинформагентству SANA, что во время боевых действий в деревнях и городах Идлиба армия нашла большое количество оружия и боеприпасов, включая артиллерию, ракеты к пусковым установкам ПТРК TOW американского производства, большой ударный беспилотник, четыре малых БПЛА, штурмовые и снайперские винтовки, артиллерийские и минометные боеприпасы, пулеметные патроны.
Общество