Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.

В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры

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