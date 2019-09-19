Политика

RT на русскомRT на русскомВ Киеве прошла акция против реализации формулы Штайнмайера

У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве прошла акция против реализации формулы Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.
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У офиса Зеленского проходит акция против «формулы Штайнмайера»

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Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского

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В Киеве прошел митинг против «формулы Штайнмайера»

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РБКвчера в 15:36
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:04, Вашингтон
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