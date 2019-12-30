Общество

РБКРБКВ Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».
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