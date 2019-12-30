Общество
РБКВ Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры
В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».
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Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Кино
Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Политика
Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
Происшествия
В немецком зоопарке при пожаре сгорели более 30 обезьян
Пожар произошел в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельд, погибли все человекообразные обезьяны.
Авто
Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ
«Арсенал» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил трёх пешеходов
В Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил трёх человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, передаёт Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
Политика
Украинское Госбюро расследований обнаружило у себя кризис
Госбюро расследований Украины сообщило, что обнаружило в своей деятельности "кризисные явления".
Экономика
Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
Общество
Москвич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее
Общество
Под этими двумя знаками зодиака рождаются гении
Астрологи назвали два самых одаренных знака зодиакального созвездия.
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Космос
Названы главные космические проекты 2020 года
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в Роскосмосе рассказали об основных космических проектах России на 2020 год.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Общество
Москвичей предупредили о похолодании
Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании в ночь на 2 января, передает ТАСС.
Гаджеты
75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое
Китайская корпорация Xiaomi почти вдвое снизила цену на телевизор Xiaomi TV 4S с 75-дюймовым экраном.
Происшествия
В Тверской области на базе отдыха погиб водитель снегохода
В среду, 1 января, на базе отдыха «Достоевский», что в Кимрском районе Тверской области, погиб водитель снегохода.
Баскетбол
Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн
Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
Экономика
Российский рынок M&A в 2019 году: крупнейшие слияния и поглощения
Компания основана в Москве в 2000 г. В мае прошло слияние двух нефтегазовых компаний - Wintershall (принадлежит немецкому концерну BASF) и Dea Deutsche Erdoel (принадлежит российскому предпринимателю Михаилу Фридману).
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Общество
На Украине вступило в силу уголовное наказание за повторное вождение нетрезвым
С 1 января на Украине вступила в силу уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде.
Хоккей
НХЛ. «Даллас» победил «Нэшвилл» под открытым небом
«Даллас» нанес поражение «Нэшвиллу» (4:2) в «Зимней классике»-2020. Матч проходил на стадионе «Коттон Боул» в Далласе.
Кино
В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука
1 января 2020 года на российских экранах появилась картина Фёдора Бондарчука – «Вторжение», которое стало продолжением ленты 2017-го года «Притяжение».
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Общество
Россия переходит на электронные трудовые книжки
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о введении электронного документооборота в сфере трудоустройства — начинается переход на использование электронных трудовых книжек, сообщает ИА REGNUM.