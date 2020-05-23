Происшествия

Свободная ПрессаСвободная ПрессаВ Киеве радикалы пытались подорвать офис Медведчука

В заявлении, которое распространила партия, говорится, что служба безопасности сделала все возможное, чтобы защитить людей и офис партии. Причем киевская полиция, заблокировав работу службы безопасности офиса, способствовала тому, чтобы радикалы свободно нападали на работников офиса и охрану.
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Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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