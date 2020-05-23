Происшествия
Свободная ПрессаВ Киеве радикалы пытались подорвать офис Медведчука
В заявлении, которое распространила партия, говорится, что служба безопасности сделала все возможное, чтобы защитить людей и офис партии. Причем киевская полиция, заблокировав работу службы безопасности офиса, способствовала тому, чтобы радикалы свободно нападали на работников офиса и охрану.
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Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
iReactor вчера в 07:44
Единоборства
Макгрегор назвал лучшего бойца в истории смешанных единоборств
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор считает, что в рейтинге лучших бойцов в истории смешанных единоборств он уступает лишь бразильцу Андерсону Силве.
RT на русском 11:40
Музыка
Клип Little Big Uno набрал более 100 миллионов просмотров
Более 100 просмотров набрал клип рейв-группы Little Big из Санкт-Петербурга на песню Uno.
Петербургский дневник 21 мая в 22:30
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
Общество
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Жители Самары разделись, чтобы поддержать медсестру из инфекционного госпиталя в Туле, которая для работы надела прозрачный защитный костюм поверх бикини.
Lenta.ru 09:25
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК вчера в 00:25
Армия и оружие
ВМС США испытали лазер против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
Шоу-бизнес
Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии
Москва, 23 мая 2020, 13:25 — REGNUM Многие российские артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, заявил «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин.
REGNUM 06:25
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело
В отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова было возбуждено новое уголовное дело.
Газета.Ru 10:59
Происшествия
Захватчик банка в центре Москвы признал вину
Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС 16:03
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Интерфакс 11:17
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Футбол
Александр Кокорин прокатился на «Роллс-Ройсе» по сочинскому тоннелю
В ролике футболист на высокой скорости едет в «Роллс-Ройсе» по одному из сочинских тоннелей. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Чемпионат 16:13
Политика
В НАТО поддержали решение о прекращении огня в Афганистане
Брюссель, 24 мая 2020, 00:26 — REGNUM Совместное решение радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганского руководства о трехдневном прекращении огня в Афганистане поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
REGNUM 17:26
Футбол
«Бавария» победила «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
Ореанда-Новости 15:04
Авто
Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6
Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru 14:42
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Общество
Кадыров опубликовал видеообращение
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал.
Газета.Ru 15:35
Гаджеты
Vivo раскрыла облик смартфона X50 Pro с передовой камерой
Напомним, что главной особенностью модели Vivo X50 Pro станет необычная камера с крупным основным блоком, большим сенсором и подвесной системой стабилизации.
3DNews вчера в 07:10
Общество
Невыплату зарплат медикам в «Крокус Экспо» проверит прокуратура
Сообщения СМИ о невыплате зарплаты медикам, временного госпиталя в «Крокус Экспо», проверит прокуратура Московской области, 23 мая сообщает РИА новости.
ИА Красная Весна 15:38
Здоровье
Два человека с COVID-19 приехали на Сахалин из региона, где число больных превысило 3 тысячи
За последнюю неделю уже два пассажира с коронавирусом прибыли в Сахалинскую область из региона, в котором наблюдается критическая ситуация с ростом зараженных COVID-19.
РИА Сахалин-Курилы вчера в 08:31
Общество
Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок
Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне.
Российская газета 04:05
Общество
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что неравнодушен к звучанию русского языка.
Известия 16:48
Общество
В Гидрометцентре назвали погоду в Москве аномально холодной
Температура воздуха в Москве более чем на месяц отстает от весеннего графика, и в столице аномально холодно, сообщили в Гидрометцентре.
РБК 14:17
Кино
Звезды «Игры престолов» сыграют в вампирском фильме
Главные роли в фильме сыграют звезды «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа.
Кinomania 21 мая в 13:32
Политика
МИД жестко ответил Токио о «японском суверенитете» над Курилами
Напомним, во вторник, 20 мая, в Токио вернули старую формулировку о якобы принадлежности "северных территорий" (именно так Япония называет российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи), обозначив их так в новом ежегодном докладе о взаимоотношениях с другими странами.
DixiNews 21 мая в 11:41
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
Происшествия
Подросток застрелил бывшего бойца АТО под Киевом
Шестнадцатилетний житель Киевской области застрелил экс-бойца батальона «Айдар» Игоря Корниенко, участвовавшего в боевых действиях на востоке Украины.
News.ru 15:56
Политика
Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу
США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
ПолитРоссия 02:50