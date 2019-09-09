Политика
RT на русскомВ Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина
Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
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Политика
Песков: прошедшая избирательная кампания была успешной для «Единой России»
Прошедшая избирательная кампания в РФ была успешной для "Единой России", она показала политическое лидерство - Песков.
ТАСС 06:16
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала свою беременность
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак некоторое время хранила молчание по поводу многочисленных слухов о своей беременности.
Московский Комсомолец 03:47
Политика
Памфилова призвала главу горизбиркома Петербурга не спешить с итогами выборов
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предупредила главу горизбиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко о недопустимости подведения итогов голосования по выборам губернатора и муниципальным кампаниям, пока не будут рассмотрены все жалобы.
ТАСС 06:12
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Шоу-бизнес
Ирина Муромцева разводится с мужем
После шести лет брака ведущая передачи «Доброе утро» на Первом канале расстается с супругом, продюсером Максимом Волковым.
StarHit.ru 00:30
Теннис
Мария Шарапова покинула топ-100 рейтинга WTA
Вести.Ru 02:57
Футбол
Кикнадзе рассказал об интересе «Локомотива» к топ-игроку
Гендиректор московского ФК «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что перед самым закрытием летнего трансферного окна «железнодорожники» могли подписать футболиста мирового уровня.
News.ru 04:23
Политика
Зампред Еврокомиссии подтвердил дату трехсторонних переговоров по газу
Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Еврокомиссией пройдут 19 сентября в Брюсселе, написал в твиттере зампред ЕК Марош Шефчович.
Интерфакс 06:19
Футбол
Депай намерен перейти в «Милан»
Форвард Лиона Мемфис Депай решил покинуть чемпионат Франции, несмотря на недавнее заявление о желании продолжить карьеру в стане французского клуба.
Советский спорт 05:10
Политика
Врио главы Башкирии назначил премьер-министра правительства
Назначен исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства. Как и предполагалось, им стал Назаров Андрей Геннадьевич.
Телеканал UTV 02:57
Теннис
Даниил Медведев поразил финалом
Коммерсантъ 00:56
Общество
Прокурор Москвы подал в суд на Навального и ряд оппозиционеров
Прокурор Москвы подал в Черемушскинский суд столицы иск к Алексею Навальному, ряду сотрудников ФБК и оппозиционерам, обратило внимание "МБХ медиа".
ЗакC.Ру 06:02
Политика
В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным
О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.
Lenta.ru 06:13
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Космос
Эксперт: Индия может через 10 лет создать станцию на Луне
Индия через 10 лет может создать на поверхности Луны постоянную базу, которая будет заниматься добычей гелия-3.
ТАСС 00:13
Авто
Новый Land Rover Defender показали в автожурнале
Согласно информации из журнала, Land Rover Defender 110 предложат в Южной Африке с 3,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 400 л.с. и 550 Нм крутящего момента и с 2,0-литровым турбодизелем, выдающим 240 л.с. и 430 Нм крутящего.
Автоновости дня вчера в 22:00
Происшествия
В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель
В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.
Коммерсантъ 05:12
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета вчера в 18:32
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Политика
ЦИК Татарстана подвел итоги выборов в Госсовет РТ
Реальное время 04:57
Политика
На восьми участках в четырех субъектах отменили итоги выборов
Итоги выборов на 8 участках в 4 субъектах РФ полностью отменены или планируется отменить из-за нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
РИА Новости 04:21
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Происшествия
Рейс Ереван–Москва задержали из-за сообщения о бомбе на борту
Рейс Ереван–Москва авиакомпании «Сибирь» был задержан в понедельник, 9 сентября, более чем на два часа из-за сообщения одного из пассажиров о наличии у него бомбы.
Известия 04:58
Технологии
Разработчик аэротакси привлек $50 млн от владельца Volvo. Пассажиры смогут летать на нем уже через три года
Inc. Russia 04:57
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия вчера в 05:14