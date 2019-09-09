Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.

В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина

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