Политика
ГородовойВ Киеве раскрыли подробности идеи совместного патрулирования Донбасса
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов подробнее рассказал об идее патрулировать российско-украинскую границу в Донбассе вместе с представителями ОБСЕ и неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
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Происшествия
В Германии машина въехала в толпу людей
Армия и оружие
Китай создает симбиоз Су-57 и J-20
Китай намеревается изучить российский Су-57, чтобы использовать его возможности в своем J-20.
Политика
Секретарь СНБО Украины предрек развал России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
Экономика
Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам
По программе «зеленых» бондов государство возмещает предприятиям от 70 до 90% выплачиваемого ими купонного дохода, если взятые взаймы средства инвестируются в проекты по снижению отходов и выбросов промышленности.
Политика
Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам
Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о том, что у него случались споры о крупных инфраструктурных проектах с экс-министром Алексеем Кудриным, а также главой Сбербанка Германом Грефом.
Происшествия
В Татарстане уволили учителя, который пришел пьяным на урок
Учителя технологии одной из школ города Азнакаево в Татарстане уволили по итогам служебного расследования, ранее в социальных сетях широко распространилось видео с его неадекватным поведением.
Транспорт
СМИ перечислили ошибки россиян при переезде «лежачего полицейского»
Водители в России, преодолевая «лежачих полицейских», в основном допускают три ошибки, которые зачастую приводят к негативным последствиям.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенёс концерт из-за болезни
Авто
Представлен новый электрический Renault Twingo Z.E
Менее двух недель назад Renault объявила о планах представить Twingo Z.E. в 2020 году, и теперь электрический автомобиль провел свою официальную премьеру.
Хоккей
Овечкин и Самсонов поприветствовали Ковальчука в «Вашингтоне»
Политика
В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана
Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Баскетбол
В Лос-Анджелесе прошла церемония прощания с Коби Брайантом
Церемония прощания с баскетболистом Коби Брайантом состоялась 24 февраля на арене «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе.
Политика
Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля
Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным подготовленные поправки 26 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Экономика
Биржевые индексы США упали из-за коронавируса
Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Космос
Yutu-2 сделал снимок «странных» камней на обратной стороне Луны
Представители китайского национального космического управления заявили, что роверу Yutu-2 удалось сделать новые снимки «странных» камней, расположенных на обратной стороне Луны.
Политика
Путин выразил соболезнования родным и близким Язова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала СССР Дмитрия Язова.
Гаджеты
Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs
Для покупки Huawei Mate Xs будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ по цене 2 500 евро.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал себя на фото без усов
Кино
Новый ролик «Тихого места 2» посвящён борьбе в изменившемся мире
Здоровье
Что даст Бийску укрупнение городских больниц
Многие крупные медучреждения города были изначально ведомственными, а в дальнейшем перешедшие в современную структуру городского здравоохранения, - напомнил министр.
Авто
Volkswagen показал мощный Touareg R
Мощный Touareg R станет третьей плагин-гибридной моделью Volkswagen после Golf и Passat, а также первым полноприводным автомобилем марки с гибридной силовой установкой.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Авто
Форум автобизнеса «ForAuto – 2020» прошел в Москве
20 февраля 2020 года в Москве проходил ежегодный форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2020», организатором которого выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Спорт
Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Игры
Sony Playstation 5 научится чувствовать страх человека во время игры
Контроллер Dualshock 5 для нового Playstation будет не особо отличаться от предыдущего поколения. Тем не менее, он обретёт новые функции.
Армия и оружие
Силовики Украины 5 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки
Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Общество
В отеле на Тенерифе изолировали тысячу человек из-за коронавируса
Власти Испании решили закрыть на карантин отель H10 Costa Adeje Palace, расположенный на юге острова Тенерифе.
Хоккей
Тренер «Ак Барса»: «Против „Салавата“ постараемся сыграть оптимальным составом»
Тренер "Ак Барса" Евгений Перов рассказал о подготовке команды к матчу против "Салавата Юлаева" и прокомментировал предстоящее противостояние с "Нефтехимиком" в плей-офф.
Политика
Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Общество
СМИ: один из обвиняемых в отравлении болгарского бизнесмена работал в российском представительстве при ВТО в Женеве
Предполагаемый сотрудник ГРУ Георгий Горшков, которого прокуратура Болгарии обвиняет в отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева, имел дипломатический паспорт и был членом миссии России в ВТО.