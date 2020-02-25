Политика

ГородовойГородовойВ Киеве раскрыли подробности идеи совместного патрулирования Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов подробнее рассказал об идее патрулировать российско-украинскую границу в Донбассе вместе с представителями ОБСЕ и неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
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На Украине раскрыли подробности идеи совместного патрулирования Донбасса

Наша версия05:00

Секретарь СНБО Украины раскрыл детали идеи совместного патрулирования Донбасса

ФАН04:41

В Киеве раскрыли подробности идеи совместного патрулирования Донбасса

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Киев раскрыл подробности идеи совместного патрулирования Донбасса

Мой Брянск04:36

Киев раскрыл подробности идеи совместного патрулирования Донбасса

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