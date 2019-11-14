Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве рассчитывают на мир в Донбассе после «нормандского» саммита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что на встрече лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция и Германия) могут быть решены вопросы по установлению мира в Донбассе.
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В Киеве рассчитывают на мир в Донбассе после «нормандского» саммита

РИА Новости04:10

Украина обвинила Россию в торможении встречи в нормандском формате

Газета.Ru04:39

Глава МИД Украины: «нормандский» саммит может пройти до конца года

REGNUM03:54

Зеленский надеется на урегулирование конфликта в Донбассе после саммита

News.ru04:31

Украина пригрозила отказаться от Минских соглашений

Росбалт04:33

Пристайко рассказал о содержании документа, который могут подписать лидеры «нормандского формата»

Украина.ру04:30

«Нормандский» саммит может пройти до конца года, сказали в МИД Украины

Политика Сегодня04:08
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Культура

В Петербурге открывается восьмой Международный культурный форум

РИА Новости вчера в 16:28
Происшествия

Охранник, работавший в колледже Благовещенска, не имел разрешения

Разрешения у охранника отсутствовало, никакого разряда по охранной деятельности он не имел", - сказал Шишленин.
ТАСС 04:37
Общество

Серийное производство самолета на замену Ан-2 начнется в 2023 году

Серийное производство легкого многоцелевого самолета, который заменит Ан-2, будет запущено в 2023 году.
Политическая Экспертиза 02:59
Происшествия

На Урале мужчина пришел с топором в школу

Житель села Махнево (Свердловская область) Илья Перевалов напугал детей и учителей, когда пришел с топором в местную начальную школу.
URA.Ru 01:12
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Политика

Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС

Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 12:30
Политика

Украинцы переезжают в Крым чаще, чем крымчане на Украину

"Уехали из Крыма на Украину 7 тысяч, и 80 тысяч уехали в другие регионы Российской Федерации", – сообщил Константинов.
Московский Комсомолец вчера в 03:51
Армия и оружие

Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2

Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские Вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
РИА Новости 12 ноября в 16:11
Общество

Сыну Рудковской и Плющенко угрожают убийством

Звездная пара обратилась в полицию с заявлением об угрозах ребенку. Сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко угрожают убийством.
Пятый канал вчера в 04:26
Шоу-бизнес

Стало известно, сколько Пугачёва заработала за концерт в Минске

Глава компании «Ру-концерт» Евгений Морозов оценил, сколько певица Алла Пугачёва заработала за выступление, которое 2 ноября состоялось в Минске.
News.ru 04:02
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Политика

Кадыров заявил о необходимости дороги между Чечней и Грузией

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о значимости строительства дороги, соединяющей Чечню и Грузию, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru вчера в 13:48
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили вопрос с закупкой российских С-400

Газета.Ru 01:55
Происшествия

Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

Российская газета 03:53
Происшествия

В СК назвали причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

ТАСС 01:58
Происшествия

Возлюбленная историка Соколова была убита во сне

Газета.Ru вчера в 14:03
Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем

На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
GreatLove вчера в 11:04
Здоровье

Эндокринолог перечислил четыре предвестника начала диабета

Врачом-эндокринологом определены и названы четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Ugpressa.ru 12 ноября в 14:00
Общество

В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной

Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
РИА Новости 04:38
Гаджеты

Владельцы Android-смартфонов пожаловались на обновленный WhatsApp

В отзывах Google Play плюс ко всему пожаловался один из владельцев смартфона Redmi Note 5 Pro от Xiaomi на то, что работа в фоновом режиме стала снижаться с 74 до 19% после обновления WhatsApp.
VSE42.RU 00:43
Общество

Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад

Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Российская газета вчера в 05:19
Происшествия

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
Кино

Кончаловский рассказал об отставании России от США

Режиссер Андрей Кончаловский в интервью изданию "Аргументы и факты" поделился мыслями об "отставании" России от США.
Газета.Ru 02:37
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Происшествия

11-летний мальчик умер в школе Хабаровска

Газета.Ru 03:27
Общество

Кузбасская полиция усмотрела нацистскую символику в числе 55

Полиция города Калтан Кемеровской области составила протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (демонстрация нацистской символики) на юриста Дмитрия Миропольцева.
Тайга.инфо 02:10
Политика

Путин сможет оставить Садовничего на посту ректора МГУ

Возглавляющему МГУ с 1992 г. Садовничему, которому в апреле исполнилось 80 лет, полномочия продлевались уже дважды – в декабре 2009 г. и декабре 2014 г. Хотя накануне второго переназначения в научном сообществе говорили, что ректор может покинуть свой пост и стать почетным президентом МГУ.
Ведомости 04:27
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Общество

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»

Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Пятый канал вчера в 20:16
Как работают Яндекс.Новости?
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