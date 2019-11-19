Политика

Rusvesna.suRusvesna.suВ Киеве рассказали, чем Зеленский хуже Порошенко

Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала, чем Владимир Зеленский хуже Петра Порошенко на посту президента.
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с чего всё началось
Созданное Зеленским правительство, отметила Лукаш каналу NewsOne
, на 90 процентов состоит из "тех же самых лиц" - представителей кабминов Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.
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