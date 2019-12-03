Политика
РИА НовостиВ Киеве рассказали о проекте заявления «нормандской четверки»
Проект заявления по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция), которая состоится 9 декабря в Париже, не содержит "прорывных идей", заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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Прорывных идей нет: вице-премьер Украины оценил проект «нормандского коммюнике»
Московский Комсомолецвчера в 17:16
В Киеве рассказали о проекте заявления по итогам встречи в «нормандском формате»
Life.ruвчера в 18:03
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В Казахстане в результате аварии с пассажирским автобусом погибли восемь человек, более 20 пострадали.
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Пенсионный возраст будет в очередной раз повышен в России после ближайших выборов.
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Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
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«Единая Россия» на выборы в Госдуму в 2021 году сможет получить по партийным спискам дополнительные мандаты с помощью малых партий.