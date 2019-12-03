Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве рассказали о проекте заявления «нормандской четверки»

Проект заявления по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция), которая состоится 9 декабря в Париже, не содержит "прорывных идей", заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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Вице-премьер Украины: проект коммюнике «нормандской встречи» не содержит прорывных идей

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