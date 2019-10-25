Общество
Lenta.ruВ Киеве рассказали о вынужденном транзите российского газа
России придется прокачивать газ через Украину в 2020 году. Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка страны Дмитрий Сологуб, передает «Сегодня.ua». По его словам, «Газпром» будет вынужден пойти на эти условия с учетом его контракты обязательств.
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В Киеве заявили, что России «придется» осуществлять транзит газа через Украину
Газета.Ruвчера в 21:59
В Киеве объяснили, почему России «придется» прокачивать газ через Украину
Московский Комсомолецвчера в 22:36
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:06, Ашберн
Общество
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Овечкин забросил 666-ю шайбу за карьеру в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" играет в гостях у "Эдмонтон Ойлерз".
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Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию
Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
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Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 03:07
Политика
В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
РИА Новости вчера в 15:11
Общество
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Владивосток-Новости вчера в 19:42
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В очередном выпуске "Ошуительного хоу" на YouTube шоумен Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой, над которой неоднократно шутил.
Discover24 вчера в 07:01
Футбол
Эрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов
В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах.
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Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Lenta.ru вчера в 19:12
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
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РБК вчера в 17:00
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Единороссы Якутии на конференции выберут нового лидера
Заручившись одобрением Генсовета партии ЕР, единороссы республики в ближайшее время соберутся на конференцию и выберут нового секретаря.
REGNUM вчера в 20:40
Армия и оружие
США увеличат военное присутствие в Сирии
Коммерсантъ вчера в 18:44
Происшествия
В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров
От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров, сообщает местное издание Deadline.
РИА Новости вчера в 21:47
Общество
Туристка ищет влюбленных, чья помолвка случайно попала на ее снимки в Риме
Студентка из Канады Алисия Савар-Уилле разыскивает влюбленную пару, чья помолвка произошла за ее спиной, когда она позировала возле фонтана Треви в Риме, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 16:52
Экономика
Несправедливые выплаты на ЖКХ сельским педагогам и врачам обсудили в АКЗС
Профсоюзы и депутаты поговорили о том, почему разные суммы вызывают непонимание на местах Господдержка сельских учителей, врачей и работников культуры в Алтайском крае в вопросах оплаты услуг ЖКХ несправедлива.
АМИТЕЛ вчера в 20:34
Футбол
ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы
Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей вчера в 15:03
Армия и оружие
Пентагон объяснил имитацию бомбардировки Крыма
Командование вооруженными силами США в Европе подтвердило факт полетов стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС Америки в минувшую субботу в акватории Черного моря и объяснило причины имитации атаки Крыма.
Российская газета 23 октября в 02:45
Армия и оружие
Израильский генерал: Ситуация такова, что в любой момент может привести к войне
По словам генерал-лейтенанта Авива Кохави, ситуация для Израиля складывается крайне напряжённая.
Военное обозрение вчера в 11:28
Общество
Госдума узаконила селянкам укороченный рабочий день
В четверг в третьем, окончательном чтении были приняты поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Газета.Ru вчера в 13:40
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
Российская газета вчера в 03:00
Технологии
Google представила мощнейший в мире квантовый компьютер
Доклад о создании Google самого мощного в мире квантового компьютера представили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), но затем по неизвестным причинам удалили все данные.
Gazeta.SPb вчера в 15:21
Гаджеты
Доля AMD в европейских продажах ПК растет
Европейские покупатели ПК все чаще отдают предпочтение моделям на процессорах AMD.
iXBT.com вчера в 16:22
Финансы
«Роснефть» перешла на евро в экспортных контрактах
Нефтяная корпорация «Роснефть» завершила перевод всех экспортных контрактов в евро.
News.ru вчера в 13:05
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России
Частные специалисты сумели составить список самых надёжных и высококачественных автомобилей, которые представлены на территории Российской Федерации.
Car.ru вчера в 06:50
Происшествия
В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки
Вести.Ru вчера в 06:05
Экономика
Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости вчера в 08:55
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:37
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
МонаВиста 23 октября в 10:39