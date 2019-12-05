с чего всё началось

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража. По его словам, всего с российской компании Киеву удалось взыскать 2,1 миллиарда долларов.

В Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов

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Общество Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".

Гаджеты Apple планирует выпускать смартфоны iPhone дважды в год Аналитик Самик Чаттерджи, как сообщает CNBC, отмечает, что шестимесячный цикл анонса новых iPhone позволит корпорации Apple более эффективно конкурировать с китайскими вендорами, выпускающими устройства круглый год.

Общество Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.

Политика Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Общество Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.