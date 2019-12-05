с чего всё началось

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража. По его словам, всего с российской компании Киеву удалось взыскать 2,1 миллиарда долларов.

В Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.

Политика МИД Болгарии: Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата Министерство иностранных дел РФ объявило персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в Москве в качестве ответа на высылку российского дипломата в октябре.

Политика В Госдуме прокомментировали новые санкции США Член комитета ГД РФ по международным делам Антон Морозов признал, что подобные шаги Вашингтона не влекут "никакой значимой реакции ни в бизнесе, ни в финансах" и призвал к конструктивному диалогу.

Кино Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.

Политика Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.

Политика СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.

Здоровье La Vanguardia (Испания): в России стали меньше пить (La Vanguardia) Меры, направленные на снижение потребления водки, дают свои результаты, что подтверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отмечающая в своем докладе сокращение потребление алкогольных напитков на 43% в период с 2003 по 2016 год.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.

Политика Медведев пообещал не закрывать YouTube «YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube»,-- заявил господин Медведев.

Политика Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".

Футбол Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.

Футбол Семину вручили Орден Александра Невского Ранее Семин был награжден Орденом Почета и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.