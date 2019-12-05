Экономика
РИА НовостиВ Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража. По его словам, всего с российской компании Киеву удалось взыскать 2,1 миллиарда долларов.
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Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес» заявил, что реально с «Газпрома» удалось взыскать $2,1 млрд зачтенных в счет потребленного в 2014-2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа, то есть 45% компенсации, присужденной Киеву в арбитраже в феврале 2018 года.РБК16:25
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