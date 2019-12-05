с чего всё началось

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража. По его словам, всего с российской компании Киеву удалось взыскать 2,1 миллиарда долларов.

В Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов

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