Политика

ТАССТАССВ Киеве рассказали об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma

Бывший прокурор Константин Кулик, расследовавший дело украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, заявил, что первоначально в деле фигурировали компании Байдена, но в итоге они исчезли.
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