Политика
ТАССВ Киеве рассказали об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma
Бывший прокурор Константин Кулик, расследовавший дело украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, заявил, что первоначально в деле фигурировали компании Байдена, но в итоге они исчезли.
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Газета.Ru 03:11
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Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Создан самый мощный в истории квантовый компьютер
Компания Honeywell представила мощнейший в мире квантовый компьютер. Он вдвое мощнее, чем ближайший аналог.
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