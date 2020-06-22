Бывший прокурор Константин Кулик, расследовавший дело украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, заявил, что первоначально в деле фигурировали компании Байдена, но в итоге они исчезли.

В Киеве рассказали об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma

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