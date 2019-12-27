Политика
ИзвестияВ Киеве рассказали об отказе Германии в военной помощи Украине
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к Берлину за военной помощью, но получил отказ. Об этом он рассказал в интервью немецкой медиагруппе RND, опубликованном в пятницу, 27 декабря.
Читать в источнике
Оценить77
с чего всё началось
«Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту сдержанную позицию и всё же решит усилить обороноспособность Украины», — сказал глава МИД Украины в интервью Das RedaktionsNetzwerk Deutschland.RT на русском08:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Здоровье
Более 20 случаев заболевания корью выявили в Ростовской области
Всего в России с начала года выявили более четырех тысяч случаев заболевания.
Общество
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Армия и оружие
Названо главное достижение российской группировки войск в Сирии за год
«Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию», - сказал Чайко.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Шоу-бизнес
Наталья Белохвостикова с трудом оправилась после падения сына из окна
Мало кто знает, что прославленная советская актриса Наталья Белохвостикова, в последние годы уделяющая все свое время семье, перенесла огромный стресс, после которого она с трудом оправилась.
Политика
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр командования воздушных сил ВСУ.
Здоровье
Врачи назвали четыре простых способа снизить давление без лекарств
Медицинские специалисты определили и назвали четыре эффективных естественных способа, как снизить высокое давление без лекарств.
Фигурное катание
«Другой бы приехал и сдался»: Тарасова оценила прокат Медведевой на ЧР
Ну не важно, человек не сдается, борется, другой бы приехал и сдался бы — инвентарь сломался, с каждым может быть.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
Хоккей
КХЛ. «Динамо» обыграло «Барыс», «Спартак» выиграл у «Трактора»
Пятничная программа "регулярки" КХЛ завершалась двумя матчами: в Нур-Султане "Барыс" встречался с московским "Динамо", а в Челябинске "Трактор" на своей площадке принимал столичный "Спартак".
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Экономика
«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд
«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» в соответствии с решением Арбитражного института торгово-промышленной палаты Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», — сообщил РБК представитель «Газпрома».
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Происшествия
Обвиняемым в мошенничестве при строительстве метро дали условные сроки
Куйбышевский районный суд поставил точку в деле о мошенничестве при строительстве метро на 7 миллионов рублей.
Общество
Скончалась режиссер Галина Волчек
В 1972 году Галина Волчек стала главным режиссером Московского театра "Современник", а в 1989 возглавила его.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Фигурное катание
Косторная прокомментировала отсутствие Загитовой на чемпионате России
Победительница Финала Гран-при Алена Косторная, говоря об отсутствии на чемпионате России по фигурному катанию олимпийской чемпионки Алины Загитовой, призналась, что есть ощущение того, что не хватает знакомого лица.