с чего всё началось

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к Берлину за военной помощью, но получил отказ. Об этом он рассказал в интервью немецкой медиагруппе RND, опубликованном в пятницу, 27 декабря.

В Киеве рассказали об отказе Германии в военной помощи Украине

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