Политика

ИзвестияИзвестияВ Киеве рассказали об отказе Германии в военной помощи Украине

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к Берлину за военной помощью, но получил отказ. Об этом он рассказал в интервью немецкой медиагруппе RND, опубликованном в пятницу, 27 декабря.
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с чего всё началось
«Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту сдержанную позицию и всё же решит усилить обороноспособность Украины», — сказал
 глава МИД Украины в интервью Das RedaktionsNetzwerk Deutschland.
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В Германии отказались оказывать военную помощь Украине

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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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