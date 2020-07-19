Политика
Газета.RuВ Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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Экс-депутат Рады заявил, что Украина отказалась от Донбасса и Крыма
Московский Комсомолецвчера в 19:32
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Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
RT на русском 05:28
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 15:26
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 245 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 245 человек.
Уральский меридиан 03:48
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
REGNUM вчера в 11:07
Происшествия
Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте
Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
REGNUM 04:55
Общество
Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
RT на русском вчера в 08:41
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»
Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИА Новости 05:36
Наука
Как куркума помогает бороться с вирусами
Исследователи выяснили, что куркумин в высокой концентрации способен сократить количество вирусов в клетках.
Evo-rus.com 01:47
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер
Японский автопроизводитель Nissan представила миниатюрный кроссовер Nissan Magnite, который станет самым бюджетным SUV в его линейке.
Автоновости дня 02:40
Кино
Путин и Мишустин поздравили актера Василия Ливанова с юбилеем
РИА Новости 04:19
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском вчера в 04:49
Политика
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
Политика
Иран не собирается передавать Китаю остров в Персидском заливе
Иран не собирается передавать Китаю остров Киш в Персидском заливе в рамках 25-летнего соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами.
Евразия Daily 17 июля в 10:42
Единоборства
Фазиев решением судей победил Диакези на UFC Fight Night 172
Киргизский боец Рафаэль Физиев победил англичанина Марка Диакези на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.
Газета.Ru вчера в 22:20
Авто
Локализованные «ГАЗели» под брендом HDC появились в Украине
Речь идет об укороченной колесной базе. Вариант с растянутой базой предлагается как HDC 21R33.
Evo-rus.com 02:21
Финансы
В ПФР пообещали россиянам рост пенсий к 2023 году
В ПФР пообещали жителям России значительный рост пенсий к 2023 году.
Evo-rus.com 00:44
Игры
Microsoft показала, как будут выглядеть коробки с играми для Xbox Series X
Пользователи, желавшие увидеть обновлённые коробки для дисков для Xbox Series X, уже могут это сделать на примере Dirt 5. На изображении видно, что, в отличие от Sony и её PlayStation, в случае с кросс-платформенными релизами Microsoft не будет печатать отдельные диски для Xbox One и XSX.
Чемпионат 05:31
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Космос
Ученые подтвердили возраст Вселенной в 13,8 миллиарда лет
ToDay News Ufa вчера в 02:45
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
РИА Новости вчера в 15:20
Политика
Аналитик объяснил отказ Евросоюза жертвовать «Северным потоком — 2»
Европейская продукция на мировом рынке станет менее востребованной, если ЕС сделает ставку на американский СПГ и ради этого пожертвует российским проектом «Северный поток — 2». Именно этой причиной старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил явное столкновение интересов Брюсселя и Вашингтона.
News.ru вчера в 20:33
Общество
Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции
Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
Motor 17 июля в 10:16
Авто
Дилер отметил возрождение Bronco рестомодом
Например, североамериканский дилер «голубого овала» Beechmont Ford отметил реинкарнацию Bronco постройкой рестомода Project 1979.
Драйв 17 июля в 08:38
Спорт
Глава РУСАДА Ганус опасается инсценировки своего самоубийства
Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус объяснил сообщения, которые он написал в своем «Твиттере».
Bookmaker-ratings.ru 04:46
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33