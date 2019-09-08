Политика
ИзвестияВ Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
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с чего всё началось
Список этих людей и краткие сведения об их уголовных делах привел в Facebook Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины.РИА Новостивчера в 22:02
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Кино
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Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился главной награды — «Золотого льва святого Марка» — на Венецианском кинофестивале, сообщает международное жюри фестиваля.
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Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
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Политика
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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
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МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
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Песков заявил о секретах Путина в подготовке к дальним перелетам
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Протестующие в Гонконге попросили поддержки США
Известия 07:00
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Единый день голосования проходит в России без серьезных нарушений
Без серьезных нарушений проходит во всех 85 регионах России единый день голосования.
ТАСС 08:23
Энергетика
Запасы газа на Украине достигли семилетнего максимума
Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook.
Коммерсантъ 07:48
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
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Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Политика
Собянин призвал горожан прийти на выборы в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам с призывом обязательно прийти на избирательные участки 8 сентября, чтобы отдать свой голос за одного из 225 кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Московский Комсомолец 06:37
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
Кандидаты в губернаторы проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге
Александр Беглов, Надежда Тихонова и Михаил Амосов посетили свои избирательные участки Все три кандидата в губернаторы посетили свои избирательные участки и проголосовали на выборах главы Санкт-Петербурга и муниципальных депутатов.
АиФ Санкт-Петербург 07:36
Политика
Жители Волгоградской области голосуют активнее, чем на прошлых выборах
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Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
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Hymer показала уникальный дом на колёсах будущего
Немецкая компания Hymer, известная как производитель лучших кемперов в мире, представила новую концептуальную модель VisionVenture на базе Mercedes-Benz Sprinter.
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Общество
На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады
На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
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«Голос» обвинили в дезинформации по нарушениям на выборах
Более двух третей сообщений на «Карту нарушений» движения «Голос» не соответствуют действительности, заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.
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Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
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Во Франции от жары умерло 1,5 тыс. человек
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