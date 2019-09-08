с чего всё началось

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.

В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.

Политика На выборах в Челябинской области проголосовали 16% избирателей Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на 12:00 в Челябинской области проголосовали 434233 избирателя.

Кино Главный приз Венецианского кинофестиваля получил «Джокер» Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился главной награды — «Золотого льва святого Марка» — на Венецианском кинофестивале, сообщает международное жюри фестиваля.

Происшествия Утонувший на Кипре ребенок оказался гражданином Украины Посольство России на Кипре сообщило, что утонувший трехлетний мальчик не россиянин, а является гражданином Украины, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.

Политика Аксенов ответил на призывы Украины игнорировать выборы в Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не обращает внимания на призывы со стороны Украины игнорировать выборы депутатов Госсовета республики.

Политика Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Политика МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.

Политика Песков заявил о секретах Путина в подготовке к дальним перелетам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за один день невозможно подготовиться к такому жесткому графику, как у главы государства Владимира Путина.

Политика Единый день голосования проходит в России без серьезных нарушений Без серьезных нарушений проходит во всех 85 регионах России единый день голосования.

Энергетика Запасы газа на Украине достигли семилетнего максимума Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook.

Происшествия На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.

Происшествия В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.

Политика Собянин призвал горожан прийти на выборы в Мосгордуму Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам с призывом обязательно прийти на избирательные участки 8 сентября, чтобы отдать свой голос за одного из 225 кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Политика Кандидаты в губернаторы проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге Александр Беглов, Надежда Тихонова и Михаил Амосов посетили свои избирательные участки Все три кандидата в губернаторы посетили свои избирательные участки и проголосовали на выборах главы Санкт-Петербурга и муниципальных депутатов.

Культура Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.

Авто Hymer показала уникальный дом на колёсах будущего Немецкая компания Hymer, известная как производитель лучших кемперов в мире, представила новую концептуальную модель VisionVenture на базе Mercedes-Benz Sprinter.

Общество На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.

Политика «Голос» обвинили в дезинформации по нарушениям на выборах Более двух третей сообщений на «Карту нарушений» движения «Голос» не соответствуют действительности, заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.