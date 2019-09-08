Политика

ИзвестияИзвестияВ Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
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Список этих людей и краткие сведения об их уголовных делах привел в Facebook
 Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины.
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Военный прокурор Украины назвал имена части переданных России заключенных

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Матиос Анатолий Васильевич
Украинский юрист
Украинский государственный деятель, юрист. Главный военный прокурор Украины с 27 августа 2014 года, заместитель Генерального прокурора Украины с 27 июня 2014 года. Генерал-полковник юстиции, кандидат юридических наук.
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