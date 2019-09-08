с чего всё началось

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди прочих в Киев вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море.

В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

Политика Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.

Единоборства Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

Экономика Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.

Политика Путин и Зеленский провели телефонные переговоры Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

Политика Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.

Происшествия В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования При осмотре штаба в туалете нашли "несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга".

Политика В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.

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Политика В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.

Кино Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.

Армия и оружие Армия Израиля атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа Израильская армия нанесла удары по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа.

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Теннис Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.

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Здоровье Названы внешние признаки проблем с печенью Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А, или вирусных заболеваний.