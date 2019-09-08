Политика
ИзвестияВ Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди прочих в Киев вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море.
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Политика
Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Политика
Самолет с освобожденными россиянами вылетел из Киева в Москву
ПолитРоссия вчера в 05:19
Единоборства
Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
РИА Новости вчера в 19:04
Экономика
Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта
Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ вчера в 17:11
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru вчера в 10:28
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
Газета.Ru вчера в 13:15
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
При осмотре штаба в туалете нашли "несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга".
Российская газета вчера в 12:48
Единоборства
Бой Ковалев – Альварес пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе
Советский спорт вчера в 23:33
Политика
В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму
В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.
Коммерсантъ 01:00
Футбол
Главный тренер «Спартака-2» объяснил разгромное поражение от «Краснодара-2»
Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов прокомментировал поражение его команды в матче с "Краснодаром-2" (0:3), который состоялся в рамках 12 тура Олимп-Футбольной национальной лиги, передает официальный сайт чемпионата.
Газета.Ru 01:20
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Политика
В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой
Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС вчера в 14:22
Армия и оружие
Армия Израиля атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа
Израильская армия нанесла удары по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа.
РИА Новости 00:19
Гаджеты
Xiaomi выпустила умный проекционный автомобильный дисплей
iXBT.com вчера в 12:23
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru вчера в 20:51
Космос
При запуске «Метеора» Роскосмос испытает новый разгонный блок
Невские Новости вчера в 21:26
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Экономика
Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%
Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд.
ТАСС 00:02
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Известия вчера в 08:51
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Политика
В Петербурге сегодня пройдут губернаторские выборы
Четвёртый претендент на губернаторское кресло – депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко – снялся с выборов за неделю до голосования.
Эхо Москвы вчера в 17:03
Футбол
Сербия — Португалия 2:4
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сербии принимала национальную команду Португалии.
Чемпионат вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Елена Летучая поделилась секретами своей диеты
Телеведущая Елена Летучая в Instagram рассказала о своей диете, которая уже много лет позволяет ей находиться в прекрасной форме.
Телепрограмма вчера в 05:19
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А, или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Общество
Резиденция Александра III и сады, охраняемые ЮНЕСКО: путешествуем по Южной Чехии и Моравии
Принято считать, что если поехать от Праги в сторону юга, то безошибочно определишь момент, когда попадаешь в Южную Чехию.
Екатеринбург Онлайн 01:08