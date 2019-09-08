с чего всё началось

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.

В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

Финансы ЦБ ставку снизил, банки — пока нет Ведущие российские банки пока не планируют снижать ставки по своим накопительным и кредитным продуктам вслед за решением ЦБ.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC - в Абу-Даби российский боец одержал досрочную победу над Дастином Порье, заставив американца сдаться в третьем раунде.

Общество Медики назвали лечебные свойства водки От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.

Происшествия В Свердловской области ночью на трассе погиб пешеход ДТП произошло ночью в 00:50 по местному времени на первом километре трассы.

Политика В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20% "У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars.

Происшествия В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.

Политика Работа системы электронного голосования в Москве возобновлена Система голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу.

Космос Конец света 2019: правда ли, что к Земле летит огромный астероид Будет ли конец света 3 октября ТАСС со ссылкой на Центр исследований околоземных объектов NASA сообщает: астероид 2007 FT3 приблизится к Земле 3 октября и пролетит мимо на расстоянии 139 млн километров.

Единоборства Названы условия нового боя Нурмагомедова с Макгрегором Как рассказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, для этого нужно, чтобы от поединка с российским бойцом отказался Тони Фергюсон, передает Bloody Elbow.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Политика Единый день голосования начался в России 8 сентября Единый день голосования, в рамках которого выбираются главы субъектов РФ и парламентарии, начался по всей России в воскресенье, 8 сентября.

Политика В Ингушетии избрали нового главу региона Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".

Политика Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел России и Украине следует заключить межгосударственное соглашение, которое позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.

Наука Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.

Политика Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.

Политика Движение «Голос» дезинформирует граждан о нарушениях на выборах — СПЧ В сегодняшний единый день голосования 8 сентября «Голос» снова публикует информацию о несуществующих нарушениях, сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.

Политика Системой «Мобильный избиратель» воспользовались более 460 тыс. человек Interfax-Russia.ru - Свыше 460 тыс. человек в России воспользовались системой "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать по месту нахождения голосующего, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Армия и оружие Штурм за пять минут: кадры работы спецназа ВВО в условиях цейтнота По легенде маневров, террористы уже готовились принять самолет с подкреплением, но спецназ обнаружил их базу и, изучив подходы к объекту и сняв часовых, бойцы спецподразделения начали штурм.

Хоккей «Трактор» на выезде обыграл «Амур» «Трактор» в гостях выиграл у «Амура» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Андрей Попов и Лукаш Седлак.

Экономика Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.

Единоборства Нурмагомедов и Порье сделали совместное фото после боя Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов и бывший временный чемпион организации Дастин Порье сфотографировались после очного поединка, который состоялся на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Политика Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.

Религия Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ Более половины (58,1%) членов Генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовали за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).