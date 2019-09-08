Политика

ИзвестияИзвестияВ Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
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с чего всё началось
Список этих людей и краткие сведения об их уголовных делах привел в Facebook
 Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины.
РИА Новостивчера в 22:02

Подробнее о событии

Военный прокурор Украины назвал имена части переданных России заключенных

РБКвчера в 18:40

На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных

РИА Новостивчера в 22:02

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал имена 13 переданных России заключенных

Эхо Москвы00:03

В Киеве рассказали об уголовных делах переданных России заключенных

Газета.Ru02:14

В Киеве рассказали об уголовных делах переданных России заключенных

URA.Ru01:22

На Украине назвали имена переданных России заключённых

RT на русском01:34

На Украине раскрыли подробности уголовных дел отпущенных заключенных

Lenta.ru01:04
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Хабиб Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC - в Абу-Даби российский боец одержал досрочную победу над Дастином Порье, заставив американца сдаться в третьем раунде.
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Медики назвали лечебные свойства водки

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В Свердловской области ночью на трассе погиб пешеход

ДТП произошло ночью в 00:50 по местному времени на первом километре трассы.
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Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве

Газета.Ru 03:45
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В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20%

"У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars.
РИА Новости вчера в 02:54
Происшествия

На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2

РИА Новости 05:01
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В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы

Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Политика

Работа системы электронного голосования в Москве возобновлена

Система голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу.
ТАСС 04:48
Футбол

Игрок «Челси» Дринкуотер был избит шестью людьми рядом с ночным клубом

Газета.Ru 05:15
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Конец света 2019: правда ли, что к Земле летит огромный астероид

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Единоборства

Названы условия нового боя Нурмагомедова с Макгрегором

Как рассказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, для этого нужно, чтобы от поединка с российским бойцом отказался Тони Фергюсон, передает Bloody Elbow.
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Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
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Политика

Единый день голосования начался в России 8 сентября

Единый день голосования, в рамках которого выбираются главы субъектов РФ и парламентарии, начался по всей России в воскресенье, 8 сентября.
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Политика

В Ингушетии избрали нового главу региона

Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Политика

Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел

России и Украине следует заключить межгосударственное соглашение, которое позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
РБК 02:19
Наука

Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП

Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
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Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
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Политика

Движение «Голос» дезинформирует граждан о нарушениях на выборах — СПЧ

В сегодняшний единый день голосования 8 сентября «Голос» снова публикует информацию о несуществующих нарушениях, сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.
REGNUM 05:48
Политика

Системой «Мобильный избиратель» воспользовались более 460 тыс. человек

Interfax-Russia.ru - Свыше 460 тыс. человек в России воспользовались системой "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать по месту нахождения голосующего, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии

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Хоккей

«Трактор» на выезде обыграл «Амур»

«Трактор» в гостях выиграл у «Амура» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Андрей Попов и Лукаш Седлак.
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Экономика

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Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ

Более половины (58,1%) членов Генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовали за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
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Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»

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Новая газета вчера в 14:52
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После освобождения Сенцов высказался о «врагах Украины»

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Матиос Анатолий Васильевич
Украинский юрист
Украинский государственный деятель, юрист. Главный военный прокурор Украины с 27 августа 2014 года, заместитель Генерального прокурора Украины с 27 июня 2014 года. Генерал-полковник юстиции, кандидат юридических наук.
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