Политика
ИзвестияВ Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
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с чего всё началось
Список этих людей и краткие сведения об их уголовных делах привел в Facebook Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины.РИА Новостивчера в 22:02
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Финансы
ЦБ ставку снизил, банки — пока нет
Ведущие российские банки пока не планируют снижать ставки по своим накопительным и кредитным продуктам вслед за решением ЦБ.
BFM.ru 01:56
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC - в Абу-Даби российский боец одержал досрочную победу над Дастином Порье, заставив американца сдаться в третьем раунде.
Газета.Ru 04:29
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Происшествия
В Свердловской области ночью на трассе погиб пешеход
ДТП произошло ночью в 00:50 по местному времени на первом километре трассы.
REGNUM 05:03
Политика
В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20%
"У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars.
РИА Новости вчера в 02:54
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
РИА Новости 05:01
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Политика
Работа системы электронного голосования в Москве возобновлена
Система голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу.
ТАСС 04:48
Космос
Конец света 2019: правда ли, что к Земле летит огромный астероид
Будет ли конец света 3 октября ТАСС со ссылкой на Центр исследований околоземных объектов NASA сообщает: астероид 2007 FT3 приблизится к Земле 3 октября и пролетит мимо на расстоянии 139 млн километров.
Алтапресс вчера в 22:12
Единоборства
Названы условия нового боя Нурмагомедова с Макгрегором
Как рассказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, для этого нужно, чтобы от поединка с российским бойцом отказался Тони Фергюсон, передает Bloody Elbow.
Московский Комсомолец 05:11
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
Единый день голосования начался в России 8 сентября
Единый день голосования, в рамках которого выбираются главы субъектов РФ и парламентарии, начался по всей России в воскресенье, 8 сентября.
iReactor вчера в 17:51
Политика
В Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Политика
Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел
России и Украине следует заключить межгосударственное соглашение, которое позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
РБК 02:19
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science 06 сентября в 07:59
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Политика
Движение «Голос» дезинформирует граждан о нарушениях на выборах — СПЧ
В сегодняшний единый день голосования 8 сентября «Голос» снова публикует информацию о несуществующих нарушениях, сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.
REGNUM 05:48
Политика
Системой «Мобильный избиратель» воспользовались более 460 тыс. человек
Interfax-Russia.ru - Свыше 460 тыс. человек в России воспользовались системой "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать по месту нахождения голосующего, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Интерфакс - Россия 04:25
Армия и оружие
Штурм за пять минут: кадры работы спецназа ВВО в условиях цейтнота
По легенде маневров, террористы уже готовились принять самолет с подкреплением, но спецназ обнаружил их базу и, изучив подходы к объекту и сняв часовых, бойцы спецподразделения начали штурм.
ТК Звезда 05:23
Армия и оружие
Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
РИА Новости 02:40
Хоккей
«Трактор» на выезде обыграл «Амур»
«Трактор» в гостях выиграл у «Амура» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Андрей Попов и Лукаш Седлак.
Спорт-Экспресс 05:23
Экономика
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости 01:00
Единоборства
Нурмагомедов и Порье сделали совместное фото после боя
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов и бывший временный чемпион организации Дастин Порье сфотографировались после очного поединка, который состоялся на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Bookmaker-ratings.ru 03:53
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.
Lenta.ru 04:46
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Более половины (58,1%) членов Генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовали за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК вчера в 21:44
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»
Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52