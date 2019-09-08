Политика
ИзвестияВ Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Читать в источнике
Оценить37
с чего всё началось
Список этих людей и краткие сведения об их уголовных делах привел в Facebook Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины.РИА Новостивчера в 22:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 07:31, Вашингтон
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
RT на русском 07:13
Происшествия
В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями
МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 04:29
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий вчера в 12:08
Политика
Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой региона
Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали новым главой региона Махмуда-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики.
RT на русском 05:28
Шоу-бизнес
Игорь Крутой встретился со своей первой любовью спустя 49 лет
Российский композитор Игорь Крутой в программе "Привет, Андрей!" встретился со своей первой любовью спустя 49 лет.
РИА Новости 06:31
Единоборства
Макгрегор потребовал организовать реванш с Нурмагомедовым в Москве
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор через свой микроблог попросил организовать второй бой с российским спортсменом.
Live24 02:40
Политика
В Севастополе явка на выборах к полудню выросла до 12%
РИА Новости 06:44
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2.
Газета.Ru 06:22
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.
Lenta.ru 04:46
Теннис
Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:01
Политика
Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться
Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».
News.ru 06:53
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Политика
В США снова собрались запустить импичмент Трампу
Представители Демпартии уже несколько раз пытались запустить процедуру импичмента Трампа, однако до сих пор им не удалось это сделать.
ТК Звезда 06:20
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
В Челябинской области на выборы пришла одна шестая часть избирателей
Европейско-Азиатские новости 04:02
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Гаджеты
Власти США принуждают Google и Apple рассекретить пользователей приложения оптического прицела
Министерство юстиции США потребовало от компаний Google и Apple выдать информацию о пользователях специального приложения оптического прицела.
Ferra вчера в 08:09
Политика
Посольство России в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха
Ранее местные СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Владимира Цемаха, перевезенного в субботу с Украины свидетеля по делу о крушении MH17.
РИА Новости 06:08
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 7%
«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.
RT на русском 06 сентября в 06:31
Авто
Назван топ-5 «заряженных» автомобилей до 1 млн рублей
До 100км/ч модель разгоняется за 6,5 секунд, а в до 1 млн рублей можно найти образец 2012-2013 года с пробегом в 90-120 тыс. км. Далее идет восьмое поколение Accord Type S, которое на российском рынке доступно с 2,0- или 2,4-литровым мотором, комплектующиеся «механикой».
32CARS.ru 04:18
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла беременную Анастасию Костенко
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко После обнародования информации об интересном положении Анастасии многие ждали реакции Ольги Бузовой — бывшей жены Дмитрия Тарасова.
Вокруг ТВ 07:06
Политика
Протестующие в Гонконге попросили поддержки США
Известия 07:00
Происшествия
В США енот на 20 часов захватил дом судьи
Известия вчера в 20:59