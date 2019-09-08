Политика

ИзвестияИзвестияВ Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
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с чего всё началось
Список этих людей и краткие сведения об их уголовных делах привел в Facebook
 Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины.
РИА Новостивчера в 22:02

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Военный прокурор Украины назвал имена части переданных России заключенных

РБКвчера в 18:40

На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных

РИА Новостивчера в 22:02

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал имена 13 переданных России заключенных

Эхо Москвы00:03

В Киеве рассказали об уголовных делах переданных России заключенных

Газета.Ru02:14

В Киеве рассказали об уголовных делах переданных России заключенных

URA.Ru01:22

На Украине назвали имена переданных России заключённых

RT на русском01:34

На Украине раскрыли подробности уголовных дел отпущенных заключенных

Lenta.ru01:04
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В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
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МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Политика

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Политика

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Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали новым главой региона Махмуда-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики.
RT на русском 05:28
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Российский композитор Игорь Крутой в программе "Привет, Андрей!" встретился со своей первой любовью спустя 49 лет.
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Политика

В Севастополе явка на выборах к полудню выросла до 12%

РИА Новости 06:44
Происшествия

В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы

Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
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Происшествия

На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2

Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2.
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Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Казахстаном

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Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

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Политика

Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным

Газета.Ru 06:52
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Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
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На выборах губернатора Сахалина лидирует кандидат от власти

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Политика

Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться

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Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
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В США снова собрались запустить импичмент Трампу

Представители Демпартии уже несколько раз пытались запустить процедуру импичмента Трампа, однако до сих пор им не удалось это сделать.
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Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
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Медики назвали лечебные свойства водки

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Власти США принуждают Google и Apple рассекретить пользователей приложения оптического прицела

Министерство юстиции США потребовало от компаний Google и Apple выдать информацию о пользователях специального приложения оптического прицела.
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Посольство России в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха

Ранее местные СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Владимира Цемаха, перевезенного в субботу с Украины свидетеля по делу о крушении MH17.
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«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.
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Протестующие в Гонконге попросили поддержки США

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Матиос Анатолий Васильевич
Украинский юрист
Украинский государственный деятель, юрист. Главный военный прокурор Украины с 27 августа 2014 года, заместитель Генерального прокурора Украины с 27 июня 2014 года. Генерал-полковник юстиции, кандидат юридических наук.
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