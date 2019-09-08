с чего всё началось

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.

В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

Политика В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.

Происшествия В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Происшествия На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Путиным Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.

Политика Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой региона Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали новым главой региона Махмуда-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики.

Шоу-бизнес Игорь Крутой встретился со своей первой любовью спустя 49 лет Российский композитор Игорь Крутой в программе "Привет, Андрей!" встретился со своей первой любовью спустя 49 лет.

Единоборства Макгрегор потребовал организовать реванш с Нурмагомедовым в Москве Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор через свой микроблог попросил организовать второй бой с российским спортсменом.

Происшествия В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.

Происшествия На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2 Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2.

Политика Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.

Теннис Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).

Политика Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Политика В США снова собрались запустить импичмент Трампу Представители Демпартии уже несколько раз пытались запустить процедуру импичмента Трампа, однако до сих пор им не удалось это сделать.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Общество Медики назвали лечебные свойства водки От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.

Гаджеты Власти США принуждают Google и Apple рассекретить пользователей приложения оптического прицела Министерство юстиции США потребовало от компаний Google и Apple выдать информацию о пользователях специального приложения оптического прицела.

Политика Посольство России в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха Ранее местные СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Владимира Цемаха, перевезенного в субботу с Украины свидетеля по делу о крушении MH17.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 7% «Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.

Авто Назван топ-5 «заряженных» автомобилей до 1 млн рублей До 100км/ч модель разгоняется за 6,5 секунд, а в до 1 млн рублей можно найти образец 2012-2013 года с пробегом в 90-120 тыс. км. Далее идет восьмое поколение Accord Type S, которое на российском рынке доступно с 2,0- или 2,4-литровым мотором, комплектующиеся «механикой».