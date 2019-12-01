Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком

Неизвестные в Киеве вечером в воскресенье открыли огонь по автомобилю Range Rover. В момент инцидента в салоне находился водитель и его трехлетний сын, он скончался на месте.
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В Киеве обстреляли Range Rover бывшего зампреда правления «Нафтогаза»

РБК16:47

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru16:43

За рулем обстрелянного в Киеве автомобиля был депутат облсовета

Интерфакс14:34

За рулём обстрелянного в Киеве автомобиля находился депутат облсовета

RT на русском15:31

В Киеве убили трехлетнего сына депутата облсовета

ТАСС13:52

В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком

РИА Новости13:02

В Киеве при покушении на депутата застрелили его трехлетнего сына

Коммерсантъ15:13
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Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании

Газета.Ru 16:59
Происшествия

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
RT на русском 15:47
Авто

Назвали изменения для автомобилистов России с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Общество

Труба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»

Торжественный запуск магистрали состоится 2 декабря, в нем в режиме телемоста примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Известия 16:01
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru вчера в 16:08
Наука

Инфекционный рак в мидиях распространился по всей Атлантике

Инфекционный рак, который возник у одного из видов мидий, обитающих в Северном полушарии, распространился на родственные мидии в Южной Америке и Европе.
МедиаПоток 06:09
Политика

Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2»

В ноябре сообщалось, что Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет на 2020 год.
Lenta.ru 15:01
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко купил дом на колесах

Российский фигурист Евгений Плющенко стал обладателем огромного дома на колесах.
Культуромания 10:08
Футбол

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 05:05
Футбол

Дзюба выложил пост после победы «Зенита» над «Спартаком»

Газета.Ru 15:55
Армия и оружие

Первая загоризонтная РЛС заступила на дежурство в Мордовии

Первая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии в воскресенье, 1 декабря.
Известия 08:46
Спорт

Сборная РФ по пляжному футболу обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира в Парагвае.
РИА Новости 15:20
Фигурное катание

Загитова, Медведева и Косторная претендуют на звание MVP сезона в мире

Чемпионат 16:09
Политика

В ЕС заявили об отсутствии единой позиции в отношении России

Позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Lenta.ru 13:58
Автоспорт

Нерасторопность инженеров лишила Квята шанса обогнать Переса

Даниил Квят назвал первый отрезок гонки в Абу-Даби ключевым моментом, позволившим россиянину набрать очки на последнем этапе сезона.
Motorsport.com Россия 13:12
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Футбол

«Рома» обыграла «Верону» в гостях

Верона идет девятой с 18 очками. С следующем 15-м туре Рома сыграет в гостях у Интера 6 декабря.
Советский спорт 16:55
Футбол

Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
RT на русском 15:10
Политика

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Lenta.ru 11:11
Автоспорт

Ferrari оштрафована на 50 тысяч евро

После длительного разбирательства стюарды Гран При Абу-Даби приняли решение оштрафовать команду Ferrari.
F1news.ru 13:23
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:20
Здоровье

Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи

Рак легких можно распознать по рукам, выяснили специалисты из Британии. Так, в 30% случаев у онкобольных отмечается искривление пальцев рук.
Волгоградская правда 06:19
Общество

Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом

Французская газета Le Monde отметила значительное снижение уровня потребления алкоголя в России.
РИА Новости 08:26
Происшествия

В Забайкалье обнародовали имена погибших в ДТП с автобусом

Правительство Забайкальского края обнародовало список из 15 человек, погибших в ДТП с автобусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
РИА Новости 12:56
Футбол

Юнгберг: «„Арсенал“ может вернуться в топ-4, все теряют очки»

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг после матча 14-го тура АПЛ с «Норвичем» (2:2) выразил надежду, что команда сможет вернуться в первую четверку в ходе текущего сезона.
Sport24.ru 16:01
Политика

Саакашвили назвал своё решение покинуть Грузию ошибкой

Саакашвили руководил Грузией с 2004 по 2013 год, в ноябре 2013 он покинул страну за несколько дней до окончания своих полномочий, после чего в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела.
News.ru 16:58
Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
RT на русском 05:57
Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК вчера в 17:40
Происшествия

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Газета.Ru 11:37
Происшествия

В перестрелке полиции с наркокартелем в Мексике были убиты 14 человек

Известия вчера в 23:56
Главное