России придется остановить нацпроекты и производство атомных подлодок, заявил Сенченко. Недавно вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба оценил возможность вступления государства в НАТО. По его словам, это возможно и без «временно оккупированных территорий».

В Киеве разработали план по срыву строительства субмарин в РФ

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

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