Политика
RuNews24.ruВ Киеве разработали план по срыву строительства субмарин в РФ
России придется остановить нацпроекты и производство атомных подлодок, заявил Сенченко. Недавно вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба оценил возможность вступления государства в НАТО. По его словам, это возможно и без «временно оккупированных территорий».
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Экс-депутат Верховной рады Сенченко предложил «план» срыва строительства подлодок РФ
Народные новости02:06
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Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Финансы
Падение индекса РТС превысило 7%
Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Политика
ЦИК принял проект порядка проведения голосования по Конституции
Центризбирком на заседании в пятницу принял за основу проект порядка подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
Общество
У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову
Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
Армия и оружие
Турция заявила об ударах по солдатам вопреки координации с Россией
Удары по позициям турецких сил в сирийской провинции Идлиб наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель
Стоимость майских фьючерсов Brent на 12:31 мск снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель.
Шоу-бизнес
Меган Маркл пожаловалась на травлю со стороны королевской семьи
Отмечается, что экс-звезда «Форс-мажоров» пожаловалась на проблемы после того, как Елизавета II запретила им с Гарри использовать слово «королевский» в названии своего бренда.
Общество
Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов
Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни.
Армия и оружие
В Арктике размещена еще одна российская дивизия ПВО
Вооруженными силами России на территории Арктики в составе Северного флота была сформирована еще одна дивизия противовоздушной обороны.
Политика
Порошенко самостоятельно явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Петр Порошенко самостоятельно явился в пятницу на допрос в Госбюро расследований (ГБР) после того, как ранее было принято решение о его принудительной доставке из-за постоянного игнорирования вызовов к следователям.
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения наркотиков у Абызова
По факту обнаружения наркотиков в квартире у бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова возбуждено уголовное дело.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Экономика
Forbes исключил двух россиян из списка миллиардеров
Журнал Forbes пересмотрел размер состояния основателей стартапа Veeam Software Ратмира Тимашева и Андрея Баронова.
Биатлон
IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Происшествия
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Футбол
Тедеско: Шюррле пропустит несколько матчей из-за травмы голеностопа
Футболист московского "Спартака" Андре Шюррле из-за травмы голеностопа пропустит несколько матчей, в том числе и игру 20-го тура чемпионата России против столичного "Динамо", заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Армия и оружие