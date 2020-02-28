Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Киеве разработали план по срыву строительства субмарин в РФ

России придется остановить нацпроекты и производство атомных подлодок, заявил Сенченко. Недавно вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба оценил возможность вступления государства в НАТО. По его словам, это возможно и без «временно оккупированных территорий».
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Экс-депутат Рады Сенченко предложил «план» срыва строительства атомных подлодок РФ

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Экс-депутат Верховной рады Сенченко предложил «план» срыва строительства подлодок РФ

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Экс-депутат Рады запланировал «срыв строительства» российских АПЛ

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На Украине разработали «план» срыва строительства АПЛ в России

РЕН ТВвчера в 19:46

Бывший депутат Верховной рады придумал, как сорвать строительство подлодок России

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Экс-депутат рады разработал план по срыву строительства АПЛ в РФ

Известиявчера в 18:49

Экс-депутат Рады разработал «план» срыва строительства АПЛ в России

РИА Новостивчера в 17:42
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Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
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У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
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Удары по позициям турецких сил в сирийской провинции Идлиб наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
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В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

Стоимость майских фьючерсов Brent на 12:31 мск снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель.
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Отмечается, что экс-звезда «Форс-мажоров» пожаловалась на проблемы после того, как Елизавета II запретила им с Гарри использовать слово «королевский» в названии своего бренда.
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Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни.
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Армия и оружие

В Арктике размещена еще одна российская дивизия ПВО

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Порошенко самостоятельно явился на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Петр Порошенко самостоятельно явился в пятницу на допрос в Госбюро расследований (ГБР) после того, как ранее было принято решение о его принудительной доставке из-за постоянного игнорирования вызовов к следователям.
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После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США

Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
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Forbes исключил двух россиян из списка миллиардеров

Журнал Forbes пересмотрел размер состояния основателей стартапа Veeam Software Ратмира Тимашева и Андрея Баронова.
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На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

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Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
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«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
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