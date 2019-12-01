с чего всё началось

Вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover, погиб ребенок 3,5 лет. По данным полиции города, стрельба произошла на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской.

В Киеве ребенка убили при обстреле автомобиля

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