Политика
Lenta.ruВ Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом
Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Reuters.
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Мы открыто сказали всем, что делаем, возможно, последнюю честную попытку идти минским путем. Если это не сработает, нам придется искать какой-то план Б.
— Вадим Пристайко, украинский политикВзгляд.ру 13:43
с чего всё началось
Лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в «нормандском формате» в Париже в середине ноября, заявил агентству Reuters украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.Ведомости09:05
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В МИД Украины: Саммит в нормандском формате может состояться в середине ноября
Комсомольская правда06:45
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