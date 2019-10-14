Политика
Lenta.ruВ Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом
Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Reuters.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в «нормандском формате» в Париже в середине ноября, заявил агентству Reuters украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.Ведомостивчера в 09:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Планы Владимира Зеленского по Донбассу вызывают сопротивление, но не угрожают ему самому
Коммерсантъ13 октября в 12:51
В МИД Украины: Саммит в нормандском формате может состояться в середине ноября
Комсомольская правдавчера в 06:45
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского
Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.
РБК 00:00
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Lenta.ru вчера в 21:03
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы "формуле Штайнмайера" Киеву придется направить треть бюджета на мобилизацию и армию, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает "Страна.ua".
РИА Новости вчера в 23:56
Происшествия
Директор ФБК сообщил о новых массовых обысках у сотрудников в регионах
Правоохранительные органы проводят обыски у активистов штабов оппозиционера Алексея Навального в разных городах России.
Ведомости 01:13
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне
WMJ.ru вчера в 17:59
Политика
США ввели санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий Минфину и Госдепу США ввести санкции в отношении нескольких высокопоставленных чиновников Турции, сообщил глава Госдепартамента США Майк Помпео.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Космос
Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов
Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика вчера в 00:00
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
REGNUM вчера в 01:05
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии достигло 66 человек
Число погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис" выросло до 66 человек, сообщает во вторник телекомпания NHK со ссылкой на данные местных властей.
Интерфакс 01:10
Общество
Россияне назвали самые скучные профессии
Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Российская газета вчера в 22:00
Киберспорт
Epic Games может перенести старт 11 сезона в Fortnite
Поклонники игры предположили, что у Epic Games возникли непредвиденные технические трудности, поэтому компания не успела подготовить масштабное обновление перед одиннадцатым сезоном Fortnite.
CyberSport.ru 01:48
Армия и оружие
В МИД заявили о недопустимости прямых столкновений Турции и Сирии
Прямых столкновений Турции и Сирии из-за операции Анкары быть не должно, идут контакты, чтобы выработать подходы для недопущения этого, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
РИА Новости 01:43
Футбол
Роналду: «Рекорды сами находят меня»
Накануне сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020.
ProstoProSport 01:45
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 12 октября в 10:06
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Происшествия
В Приморье при обрушении дома погибла женщина
В результате обрушения погибла женщина. В доме насчитывалось 90 квартир.
Коммерсантъ вчера в 20:06
Культура
Кирилл Серебренников получил французский орден Искусств и литературы
DP.RU вчера в 14:54
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости вчера в 16:36
Происшествия
СМИ узнали о деле из-за миллиардного хищения на рынке форекс
Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении группы лиц, которые оказывали услуги форекс-дилеров.
РБК вчера в 23:23
Происшествия
Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
Московский Комсомолец вчера в 05:33
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Общество
Льготную ипотеку планируют расширить в России
Председатель Правительства Дмитрий Медведев поручил изучить возможность расширения программы льготного ипотечного кредитования на вторичный рынок.
Псковское агентство информации вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии, которую получает Борис Моисеев
Ранее СМИ сообщали, что заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получает пенсию в размере 50 тыс. рублей.
Московский Комсомолец вчера в 19:34
Хоккей
Бобровский: «Флорида» отыгралась со счёта 1:4, это крутой камбэк
Чемпионат вчера в 16:10
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Армия и оружие
США планировали вывоз ядерного оружия с турецкой базы Инджирлик
Источник издания рассказал, что в прошедшие выходные Госдеп и Минэнерго США рассматривали различные варианты вывоза порядка 50 единиц ядерного вооружения, хранящегося под контролем Вашингтона на турецкой базе.
Народные новости 00:21
Футбол
Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака»
Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 11:10