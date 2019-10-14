с чего всё началось

Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Reuters.

В Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом

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