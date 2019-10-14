Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом

Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Reuters.
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Лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в «нормандском формате» в Париже в середине ноября, заявил
 агентству Reuters украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.
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