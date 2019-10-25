Политика

RT на русскомRT на русскомВ Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину. Об этом, как передаёт издание «Сегодня.ua», в ходе брифинга заявил зампред Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.
Читать в источнике
Комментировать213

Подробнее о событии

Украина не останется без газа, но на уступки Россия не пойдёт - эксперт

Царьград12:46

В Киеве заявили о неизбежности прокачки российского газа через Украину

Газета.Ru09:24

На Украине объяснили, почему Киев не сможет перекрыть поставки российского газа в Европу

URA.Ru06:51

Газ через Украину — закачаешься. Новый контракт помог бы всем

Телеканал 360°06:45

Эксперт оценил заявление Киева о «неизбежной» прокачке газа из России

РИА Новости04:58

На Украине заявили о неизбежности транзита российского газа

RT на русском05:14

Замглавы Нацбанка Украины заявил о неизбежности транзита газа из России

РБКвчера в 23:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Общество

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru вчера в 18:27
Футбол

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Лечче»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не попал в заявку на матч 9-го тура группового турнира чемпионата Италии с «Лечче».
Спорт-Экспресс 13:31
Политика

Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций

Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:01
Общество

Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре

Вечерняя Москва 05:01
Технологии

В России представлен облегчённый планшет с процессором «Эльбрус»

iXBT.com 05:53
Экономика

Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия вчера в 08:38
Общество

Дания разрешила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

РИА Новости 09:05
Общество

Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Культура

Любовь Аксенова, Павел Прилучный и Агата Муцениеце на премьере второго сезона сериала «Бывшие»

Во втором сезоне зрители узнают, кого же все-таки выбрал психолог Илья (Денис Шведов) – бывшую пациентку Яну (Любовь Аксенова) или коллегу Олю (Татьяна Волкова).Новые эпизоды будут выходить на видеосервисе START по четвергам с 31 октября.
Peopletalk 09:51
Культура

Телеигра «Слабое звено» вернется в эфир

Телевикторина «Слабое звено» вернется в российский эфир.
Lenta.ru 13:25
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Происшествия

Названо имя солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

News.ru 10:03
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Экономика

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

Российская газета 12:23
Политика

Украина назвала «войну с Россией» преимуществом для вступления в НАТО

НАТО видит Украину в качестве партнера, поскольку у нее есть опыт пятилетней войны с Россией.
РБК 13:25
Шоу-бизнес

Страдающей раком Заворотнюк оказали непосильную помощь в излечении

Сообщается, что смертельно больной актрисе Анастасии Заворотнюк оказали непосильную помочь в моральном плане.
Российский Диалог 11:38
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 23 октября в 03:49
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.
Pravda.Ru 01:19
Происшествия

Пистолеты и гранаты: бандиты устроили настоящую войну в Харькове

Вести.Ru 11:11
Происшествия

Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Общество

Глава «дочки» РЖД назвал дату запуска новых поездов с душем

Федеральная пассажирская компания (ФПК) запустит новые поезда с душем в конце ноября, рассказал гендиректор Петр Иванов.
Москва 24 12:07
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Авто

Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети

Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Автоновости дня 01:20
Происшествия

В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту

Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
РБК 12:29
Политика

Лавров прокомментировал освобождение Бутиной

Россия рада, что Соединенные Штаты освободят россиянку Марию Бутину.
Известия 11:45
Космос

Землю накрыла мощная трехдневная магнитная буря

В пятницу, 25 октября, Землю накрыла мощная магнитная буря.
Вечерний курьер 14:26
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Здоровье

Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком

Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета вчера в 14:06
Армия и оружие

Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Единоборства

Ковалев назвал Уорда ненастоящим боксером

Матч ТВ 12:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное