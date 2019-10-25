Политика

ИзвестияИзвестияВ Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома». Об этом заявил заместитель председателя нацбанка Украины Дмитрий Сологуб, сообщает издание «Сегодня.ua».
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Газ через Украину — закачаешься. Новый контракт помог бы всем

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В Киеве заявили о неизбежности прокачки российского газа через Украину

Газета.Ru09:24

На Украине объяснили, почему Киев не сможет перекрыть поставки российского газа в Европу

URA.Ru06:51

Украину уличили в газовом блефе: Вить веревки из России и Европы не получится

Царьград15:42

Эксперт оценил заявление Киева о «неизбежной» прокачке газа из России

РИА Новости04:58

На Украине заявили о неизбежности транзита российского газа

RT на русском05:14

Замглавы Нацбанка Украины заявил о неизбежности транзита газа из России

РБКвчера в 23:55
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Политика

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Вести.Ru 11:40
Общество

Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию

Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:56
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ 08:09
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Суд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.
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Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Политика

США ужесточат авиасообщение с Кубой

Ранее в октябре сообщалось, что министерство торговли США ужесточит правила экспорта и реэкспорта некоторых видов продукции на Кубу, среди которых лизинг авиационной техники и поставки телекоммуникационного оборудования.
Известия 18:43
Происшествия

На Волгоградском проспекте восстановили движение после ДТП с цистерной

Столичный центр организации дорожного движения сообщил о полном восстановлении движения автотранспорта на Волгоградском проспекте, где ранее в пятницу произошло ДТП с участием цистерны.
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В России построят специальный корабль для космических туристов

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Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
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«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру 15:19
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Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare

Американский рэпер Pusha T выпустит специальную версию кроссовок Ozweego, посвящённую выходу игры Call of Duty: Modern Warfare.
REGNUM 23 октября в 07:51
Хоккей

Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла

В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов.
ТАСС Спорт 10:09
Происшествия

В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия 08:02
Общество

На Крымском мосту протестировали архитектурную подсветку

На Крымском мосту протестировали архитектурную подсветку. Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".
РЕН ТВ 14:18
Технологии

Миллионы владельцев Android загрузили 42 вирусных приложения

Вирусные приложения скрывались под видом различных музыкальных проигрывателей, радио, программ для загрузки видео и заметок, большинство из которых нельзя никак удалить, так как они все равно остаются в памяти телефона.
UfaTime.ru 13:57
Музыка

Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу

«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Sunmag.me 23 октября в 11:08
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
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Авто

Новый Land Rover Defender получит 500-сильную версию с мотором BMW

Компания Land Rover планирует выпустить «заряженную» модификацию внедорожника Defender нового поколения, которую могут оснастить двигателем BMW мощностью более 500 лошадиных сил.
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Технологии

Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 14:14
Футбол

«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов

В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном».
RT на русском 16:52
Экономика

Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»

Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
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Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 13:12
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Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показали в сети

Предполагается, что новая Lada 4x4 будет выполнена в фирменном X-стиле, поэтому пользователи интернета с помощью фотошопа активно экспериментируют с применением X-дизайна от LADA на популярные иностранные внедорожники.
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Тамара Семина сравнила семью Алибасова с пауками, которые ненавидят друг друга.
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Благодаря Google увеличивается спрос на Android 10

Project Treble от Google появилась в 2017 году с целью ускорения выхода обновлений Android.
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Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru вчера в 18:27
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Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
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Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
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Экономика

Дефицит бюджета США достиг почти $1 трлн

Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг $984 млрд.
РБК 18:53
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Банк России повысил официальный курс доллара на четверг до 63,80 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по курсам ЦБ РФ, составила 67,0238 рубля.
Московский Комсомолец 23 октября в 21:14
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