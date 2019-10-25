С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину. Об этом, как передаёт издание «Сегодня.ua», в ходе брифинга заявил зампред Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

Экономика Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк поддержали больные онкологией На странице в Instagram, посвященной поддержке звезды «Моей прекрасной няни», опубликована фотография.

Происшествия В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.

Путешествия В России за полцены продают путевки в Турцию В нашей стране туроператоры начали предлагать путевки в Турцию на лето следующего года со скидкой до пятидесяти процентов – такие скидки продлятся максимум до конца ноября, после цены начнут расти Практически все крупные туристические компании в нашей стране или уже начали продавать туры в Турцию с огромными скидками, или приступят к этому совсем скоро.

Общество Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве В Сети было опубликовано видео того, как толпа дагестанцев собралась у отеля, где в данный момент находится бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор.

Происшествия В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Происшествия Замглавы «Комитета за гражданские права» объявил голодовку в СИЗО Навещая Маякова в СИЗО, Хуруджи узнал, что тот начал голодовку 24 октября в знак протеста против действий следствия и суда.

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока» Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Общество «Мисс Украина» ответила, чей Крым Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.

Общество Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.

Происшествия В Петербурге ребенок провалился в люк на глазах у матери Малолетний ребенок встал на крышку люка и провалился в колодец на глазах у матери в Московском районе Санкт-Петербурга, СК и прокуратура начали проверку, сообщают пресс-службы ведомств.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.

Политика Украина назвала «войну с Россией» преимуществом для вступления в НАТО НАТО видит Украину в качестве партнера, поскольку у нее есть опыт пятилетней войны с Россией.

Футбол Айртон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии Защитник «Спартака» Айртон Лукас получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, сообщается в «твиттере» Бразильской конфедерации футбола.

Фигурное катание Skate Canada 2019: расписание Гран-при по фигурному катанию В пятницу 25 октября в Келоуне пройдет первый соревновательный день второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada.

Наука Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников Безвредная гигантская конголезская жаба Sclerophrys channingi, широко распространённая в Демократической Республике Конго, в процессе эволюции научилась маскироваться под ядовитую габонскую гадюку Bitis gabonica, сообщает Journal of Natural History.

Общество «Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.

Общество Малахов раскрыл цены на эскорт-услуги популярных блогерш Команда программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, которая выходит на телеканале «Россия 1», выяснила, сколько стоят услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом.

Здоровье Диетолог рассказала, для кого может быть опасен томатный сок Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала, для кого может быть опасен томатный сок.

Космос Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.

Политика Медведев ответил американскому министру Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на слова министра торговли США Уилбура Росса о рисках вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает РИА Новости.

Футбол Игрок «Осасуны» Гарсиа врезался в столб на своем Porsche Авария произошла в четверг вечером, 24 октября, в Памплоне. Гарсиа не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Общество Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек.

Шоу-бизнес Адель сильно похудела после развода с мужем После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.