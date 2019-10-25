Политика

RT на русскомRT на русскомВ Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину. Об этом, как передаёт издание «Сегодня.ua», в ходе брифинга заявил зампред Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.
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В Киеве заявили о неизбежности прокачки российского газа через Украину

Газета.Ru09:24

Замглавы Нацбанка Украины заявил о неизбежности транзита газа из России

РБКвчера в 23:55

Газ через Украину — закачаешься. Новый контракт помог бы всем

Телеканал 360°06:45

Эксперт оценил заявление Киева о «неизбежной» прокачке газа из России

РИА Новости04:58

На Украине заявили о неизбежности транзита российского газа

RT на русском05:14

На Украине объяснили, почему Киев не сможет перекрыть поставки российского газа в Европу

URA.Ru06:51

В Киеве заявили, что России «придется» прокачивать газ через Украину

РЕН ТВ00:35
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Армия и оружие

В Польше испугались повторить судьбу курдов

Автор статьи призывает поляков «не питать иллюзий»: республика разделит судьбу курдов в Сирии.
Взгляд.ру 08:53
Политика

Кучма считает, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру в Донбассе

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма считает, что "формула Штайнмайера" не приведет к миру в регионе.
РИА Новости 11:07
Армия и оружие

В России признали преимущество УССР перед РСФСР в военной сфере

После прекращения существования СССР бывшей УССР (современной Украине) досталось более передовое вооружение, чем РСФСР (России), сообщил ТАСС бывший глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерала армии Николай Макаров.
Lenta.ru 10:01
Общество

В Макгрегора кинули бутылкой в московском отеле

РИА Новости 10:47
Происшествия

В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
RT на русском 10:27
Финансы

Орешкин назвал снижение ключевой ставки осознанием реальности

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал снижение ключевой ставки осознанием реальности.
DP.RU 10:30
Армия и оружие

Кремль прокомментировал ситуацию на границе Сирии и Турции

На границе Сирии и Турции проводится очень кропотливая и сложная работа, но определенные шероховатости нельзя исключать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФАН 07:42
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости 08:10
Общество

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Происшествия

В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов

Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.
РИА Новости 11:06
Общество

В двигатель вылетавшего из Москвы самолета «Победы» попала птица

Самолет российского лоукостера «Победа», выполнявший рейс Москва — Братислава, прервал взлет из-за попадания птицы в двигатель судна, сообщили RNS в компании.
Rambler News Service 11:17
Наука

Ученые ошиблись при подсчетах количества углерода, производимого горными ручьями

Сотрудники европейского университета EPFL, расположенного в Швейцарии, совместно международной группой ученых определили, что высокогорные ручьи производят больше углерода, чем ручьи, расположенные в тех же горах, но на меньших высотах.
Faktom 10:57
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Культура

Сериал «Екатерина. Самозванцы» покажут в 104 странах

Культуромания 01:42
Финансы

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 24 октября повысился на 0.05%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 24 октября повысился на 0.05% (+0.0006) до $1.1137 с $1.1131 предыдущего закрытия.
АК&М вчера в 03:14
Музыка

Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors

Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Piter.tv 07:35
Политика

Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики

Победитель конкурса «Лидеры России» Евгений Грабчак назначен заместителем министра энергетики.
ФАН 09:14
Армия и оружие

Порошенко готовит новый госпереворот

Бойцы из нацбатальона "Азов" под руководством сил специальных операций готовят серию террористических актов на территории Донбасса с целью вызвать недовольство масс.
Утро.ru 11:09
Происшествия

На востоке Москвы перевернулась автоцистерна со сжатым кислородом

На Волгоградском проспекте в Москве перевернулась автоцистерна со сжатым кислородом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 09:51
Общество

«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

РБК 02:03
Космос

Землю накрыла затяжная магнитная буря

В пятницу, 25 октября, нашу планету накроет мощная и затяжная магнитная буря – она продлится три дня.
ТВ Центр 06:06
Происшествия

На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы

В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.
Lenta.ru 09:14
Общество

«Нафтогаз» попросил президента Словакии помочь в борьбе с коррупцией

Украинская компания "Нафтогаз" направила президенту Словакии Зузане Чапутовой письмо с просьбой помочь в борьбе с коррупцией, сообщает Bloomberg.
РИА Новости 10:14
Происшествия

Два пешехода погибли в результате ДТП в центре Саратова

От сильного удара автомобиль Kia отбросило на двух пешеходов, женщин 1951 и 1952 годов рождения.
Интерфакс - Россия 02:27
Транспорт

В РЖД допустили, что в российских поездах исчезнет понятие «плацкарт»

В "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, дочерняя структура РЖД) допустили, что в будущем из схемы классов обслуживания в российских поездах исчезнет название "плацкарт".
DP.RU 11:25
Политика

Бутину освободили из американской тюрьмы

Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.
РБК 10:20
Общество

Пользователи «Мотива» сообщают о сбоях в работе сотовой связи

Сегодня, 25 октября, абоненты сотового оператора «Мотив» стали массово сообщать о сбоях связи.
ТагилСити.ру 09:34
Армия и оружие

США направят дополнительные ВС на северо-восток Сирии для защиты нефти

Известия вчера в 18:55
Армия и оружие

Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»

Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.
ТАСС 10:03
Армия и оружие

В ЮАР прилетели два российских ракетоносца Ту-160

Профиль 23 октября в 12:24
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