Политика
RT на русскомВ Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину. Об этом, как передаёт издание «Сегодня.ua», в ходе брифинга заявил зампред Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.
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Армия и оружие
В Польше испугались повторить судьбу курдов
Автор статьи призывает поляков «не питать иллюзий»: республика разделит судьбу курдов в Сирии.
Политика
Кучма считает, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру в Донбассе
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма считает, что "формула Штайнмайера" не приведет к миру в регионе.
Армия и оружие
В России признали преимущество УССР перед РСФСР в военной сфере
После прекращения существования СССР бывшей УССР (современной Украине) досталось более передовое вооружение, чем РСФСР (России), сообщил ТАСС бывший глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерала армии Николай Макаров.
Общество
В Макгрегора кинули бутылкой в московском отеле
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
Финансы
Орешкин назвал снижение ключевой ставки осознанием реальности
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал снижение ключевой ставки осознанием реальности.
Армия и оружие
Кремль прокомментировал ситуацию на границе Сирии и Турции
На границе Сирии и Турции проводится очень кропотливая и сложная работа, но определенные шероховатости нельзя исключать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Происшествия
В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов
Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.
Общество
В двигатель вылетавшего из Москвы самолета «Победы» попала птица
Самолет российского лоукостера «Победа», выполнявший рейс Москва — Братислава, прервал взлет из-за попадания птицы в двигатель судна, сообщили RNS в компании.
Наука
Ученые ошиблись при подсчетах количества углерода, производимого горными ручьями
Сотрудники европейского университета EPFL, расположенного в Швейцарии, совместно международной группой ученых определили, что высокогорные ручьи производят больше углерода, чем ручьи, расположенные в тех же горах, но на меньших высотах.
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
Культура
Сериал «Екатерина. Самозванцы» покажут в 104 странах
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 24 октября повысился на 0.05%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 24 октября повысился на 0.05% (+0.0006) до $1.1137 с $1.1131 предыдущего закрытия.
Музыка
Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors
Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Политика
Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики
Победитель конкурса «Лидеры России» Евгений Грабчак назначен заместителем министра энергетики.
Армия и оружие
Порошенко готовит новый госпереворот
Бойцы из нацбатальона "Азов" под руководством сил специальных операций готовят серию террористических актов на территории Донбасса с целью вызвать недовольство масс.
Происшествия
На востоке Москвы перевернулась автоцистерна со сжатым кислородом
На Волгоградском проспекте в Москве перевернулась автоцистерна со сжатым кислородом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Космос
Землю накрыла затяжная магнитная буря
В пятницу, 25 октября, нашу планету накроет мощная и затяжная магнитная буря – она продлится три дня.
Происшествия
На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы
В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.
Общество
«Нафтогаз» попросил президента Словакии помочь в борьбе с коррупцией
Украинская компания "Нафтогаз" направила президенту Словакии Зузане Чапутовой письмо с просьбой помочь в борьбе с коррупцией, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Два пешехода погибли в результате ДТП в центре Саратова
От сильного удара автомобиль Kia отбросило на двух пешеходов, женщин 1951 и 1952 годов рождения.
Транспорт
В РЖД допустили, что в российских поездах исчезнет понятие «плацкарт»
В "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, дочерняя структура РЖД) допустили, что в будущем из схемы классов обслуживания в российских поездах исчезнет название "плацкарт".
Политика
Бутину освободили из американской тюрьмы
Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.
Общество
Пользователи «Мотива» сообщают о сбоях в работе сотовой связи
Сегодня, 25 октября, абоненты сотового оператора «Мотив» стали массово сообщать о сбоях связи.
Армия и оружие
США направят дополнительные ВС на северо-восток Сирии для защиты нефти
Армия и оружие
Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»
Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.
Армия и оружие