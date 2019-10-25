С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину. Об этом, как передаёт издание «Сегодня.ua», в ходе брифинга заявил зампред Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

Происшествия Военнослужащий застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье В пятницу, 25 октября, в Забайкальском крае военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной в посёлке Горный в Читинском районе, застрелил восьмерых сослуживцев.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10–20 км/ч).

Политика Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.

Авто Когда менять приводной ремень на автомобиле? Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.

Экономика Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.

Общество Гороскоп «КП»: Как водят знаки зодиака Лев Львы идеалисты, поэтому водят аккуратно, а со своего железного коня буквально сдувают пылинки и способны упасть в обморок при виде еле заметной царапины.

Авто Новый Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.

Армия и оружие Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.

Авто Volkswagen представит новый Golf Volkswagen собирается представить новейшее воплощение своего легендарного хэтчбека Golf в четверг, рассчитывая на то, что бестселлер поможет профинансировать дорогостоящий переход в эпоху электромобилей.