Политика
RT на русскомВ Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину. Об этом, как передаёт издание «Сегодня.ua», в ходе брифинга заявил зампред Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.
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Происшествия
В Петербурге пропал опытный спасатель отряда «Экстремум»
В Санкт-Петербурге пропал бывший командир поисково-спасательного отряда «Экстремум» Сергей Солопат, который является одним из опытнейших спасателей, сообщает сеть взаимопомощи «Мегаполис» в четверг, 24 октября.
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
Кино
Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии
24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Общество
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Политика
В США прокомментировали полет Ту-160 в ЮАР
Издание отмечает, что прибытие бомбардировщиков-ракетоносцев в день открытия президентом России Владимиром Путиным первого в истории саммита Россия — Африка символизировало способности страны проводить военные операции далеко за ее пределами.
Происшествия
Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге
В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
Общество
На Украине ввели в оборот новую банкноту
Нацбанк Украины в пятницу ввел в обращение банкноту в тысячу гривен с изображением академика Владимира Вернадского.
Происшествия
МВД показало видео нападений бывшей кассирши на ювелирные магазины
МВД опубликовало записи с камер видеонаблюдения, которые сняли нападение женщины — бывшего кассира банковского отделения с подельниками на ювелирные магазины Санкт-Петербурга.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Политика
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
Происшествия
Полиция возбудила дело после обнаружения в Москве брошенного младенца
Полиция Москвы возбудила уголовное дело после обнаружения на улице брошенной шестимесячной девочки. Силовики разыскивают родителей ребенка.
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» продолжили рост
Акции "Сургутнефтегаза" продолжили рост в четверг, 24 октября, после взлета накануне.
Происшествия
Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков
Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Здоровье
Врач назвал первые признаки гипертонического криза
У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.
Общество
Дмитрий Медведев взялся за переключение скорости
Позже в ГИБДД заявили, что разработали законопроект со штрафом в 1,5 тыс. руб. за превышение скорости на 10–20 км/ч и 3 тыс. руб. за превышение на 20–40 км/ч, но документ никуда не внесли.
Здоровье
Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Происшествия
В Германии уничтожат 320 тонн колбасы из-за гибели троих человек
Власти Германии уничтожат 320 тонн колбасы компании Wilke, от которой, по предварительным данным, скончались три человека.
Здоровье
В США 34 человека умерли из-за вейпинга
Из-за вейпинга количество смертей в США, вызванных легочными болезнями, достигло 34.
Путешествия
Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
Политика
Лавров: Москва ценит позицию Осло по итогам Второй мировой войны
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с норвежским коллегой Ине Эриксен Сёрейде заявил, что Россия ценит позицию Норвегии, которая отстаивает итоги Второй мировой войны.