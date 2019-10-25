Политика

RT на русскомRT на русскомВ Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину. Об этом, как передаёт издание «Сегодня.ua», в ходе брифинга заявил зампред Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.
Читать в источнике
Комментировать168

Подробнее о событии

В Киеве утверждают, что прокачка российского газа через Украину неизбежна

РИА Новости04:45

На Украине заявили о неизбежности транзита российского газа

RT на русском05:14

В Киеве посчитали неизбежной прокачку газа из России через Украину

Газета.Ru02:36

Замглавы Нацбанка Украины заявил о неизбежности поставок газа из России

Коммерсантъ02:07

Замглавы Нацбанка Украины заявил о неизбежности транзита газа из России

РБКвчера в 23:55

В Киеве заявили, что России «придется» прокачивать газ через Украину

РЕН ТВ00:35

России придется поставлять газ в Европу через Украину

URA.Ruвчера в 23:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:53, Вашингтон
Происшествия

В Петербурге пропал опытный спасатель отряда «Экстремум»

В Санкт-Петербурге пропал бывший командир поисково-спасательного отряда «Экстремум» Сергей Солопат, который является одним из опытнейших спасателей, сообщает сеть взаимопомощи «Мегаполис» в четверг, 24 октября.
Известия 05:16
Экономика

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 23 октября в 03:49
Общество

РБК: самолеты Sukhoi Superjet 100 продадут в Норвегию

BFM.ru 05:32
Кино

Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии

24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Телепрограмма вчера в 05:00
Общество

Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Политика

В США прокомментировали полет Ту-160 в ЮАР

Издание отмечает, что прибытие бомбардировщиков-ракетоносцев в день открытия президентом России Владимиром Путиным первого в истории саммита Россия — Африка символизировало способности страны проводить военные операции далеко за ее пределами.
Газета.Ru 01:32
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Lenta.ru 02:18
Происшествия

Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:15
Общество

На Украине ввели в оборот новую банкноту

Нацбанк Украины в пятницу ввел в обращение банкноту в тысячу гривен с изображением академика Владимира Вернадского.
Российская газета 04:43
Происшествия

МВД показало видео нападений бывшей кассирши на ювелирные магазины

МВД опубликовало записи с камер видеонаблюдения, которые сняли нападение женщины — бывшего кассира банковского отделения с подельниками на ювелирные магазины Санкт-Петербурга.
РБК 03:40
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 23 октября в 10:23
Политика

Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Общество

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Бородина опровергла наличие тайной сестры

Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Экономика

Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Происшествия

Полиция возбудила дело после обнаружения в Москве брошенного младенца

Полиция Москвы возбудила уголовное дело после обнаружения на улице брошенной шестимесячной девочки. Силовики разыскивают родителей ребенка.
Известия 05:06
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» продолжили рост

Акции "Сургутнефтегаза" продолжили рост в четверг, 24 октября, после взлета накануне.
DP.RU вчера в 05:08
Происшествия

Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков

Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
RT на русском 05:16
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Здоровье

Врач назвал первые признаки гипертонического криза

У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.
Вечерняя Москва 23 октября в 07:19
Общество

Дмитрий Медведев взялся за переключение скорости

Позже в ГИБДД заявили, что разработали законопроект со штрафом в 1,5 тыс. руб. за превышение скорости на 10–20 км/ч и 3 тыс. руб. за превышение на 20–40 км/ч, но документ никуда не внесли.
Коммерсантъ 04:09
Здоровье

Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов

Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 вчера в 06:47
Происшествия

В Германии уничтожат 320 тонн колбасы из-за гибели троих человек

Власти Германии уничтожат 320 тонн колбасы компании Wilke, от которой, по предварительным данным, скончались три человека.
Экономика сегодня 05:15
Здоровье

В США 34 человека умерли из-за вейпинга

Из-за вейпинга количество смертей в США, вызванных легочными болезнями, достигло 34.
УтроNews 06:20
Путешествия

Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию

РИА Новости вчера в 23:52
Политика

Лавров: Москва ценит позицию Осло по итогам Второй мировой войны

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с норвежским коллегой Ине Эриксен Сёрейде заявил, что Россия ценит позицию Норвегии, которая отстаивает итоги Второй мировой войны.
RT на русском 06:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное