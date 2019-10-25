Политика
RT на русскомВ Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину. Об этом, как передаёт издание «Сегодня.ua», в ходе брифинга заявил зампред Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.
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Происшествия
СМИ узнали о проверке Росгвардии по стрельбе на Рочдельской улице
Росгвардия начала проверку после обращения бывших бойцов спецотряда быстрого реагирования «Булат», заявивших, что заместитель командира отряда Алексей Касьян участвовал в разборке на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, сообщила газета «Коммерсантъ».
РБК 03:31
Хоккей
Овечкин забросил 666-ю шайбу за карьеру в НХЛ
Газета.Ru вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Актриса Александра Яковлева поделилась мыслями о болезни Заворотнюк
62-летняя звезда «Экипажа», советская актриса Александра Яковлева поделилась своими мыслями о болезни коллеги Анастасии Заворотнюк в интервью одному из популярных изданий.
RuNews24.ru 03:24
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru 03:36
Экономика
Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям
В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.
Ведомости вчера в 17:10
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Российская газета вчера в 21:22
Происшествия
В Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае
Прорыв дамб в Красноярском крае — результат безответственного отношения к профилактике чрезвычайных ситуаций и вопиющих нарушений техники безопасности, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Lenta.ru 03:34
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
Футбольный клуб "Краснодар" победил турецкий "Трабзонспор" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей вчера в 17:21
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
REGNUM 23 октября в 13:06
Политика
Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции
Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
Известия вчера в 18:49
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Минобороны защитить офицеров от переработок
Министерство обороны России ввело в армии контроль за распорядком дня офицеров и солдат, сообщают 25 октября «Известия» со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.
REGNUM 01:31
Кино
Геральт достал меч — новые фотокадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
CyberSport.ru 02:01
Армия и оружие
Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения
По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.
Новостной фронт вчера в 21:44
Здоровье
Донские онкологи перечислили первые симптомы рака груди
Специалисты Ростовского онкоинститута создали и специальную памятку для женщин и мужчин (рак молочных желез часто диагностируют и у представителей сильной половины человечества, поэтому считать заболевание женским неправильно), где перечислены все симптомы страшного недуга.
Вечерний курьер 02:44
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Авто
Новый Land Rover Defender получит люксовую версию
По сообщениям издания Autocar, самая дорогая и оснащенная версия Land Rover Defender будет иметь индекс 130.
Тарантас Ньюс 22 октября в 13:07
Политика
Медведев потребовал прекратить «самовыдвижение» единороссов на выборах
Глава правительства РФ и лидер партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику участия в выборах «самовыдвиженцев», на самом деле поддерживаемых единороссами.
Росбалт вчера в 07:57
Происшествия
В Бангладеш к казни приговорили 16 человек за сожжение студентки
Общественная служба новостей вчера в 09:10
Общество
Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира
Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Salt Mag вчера в 03:57
Общество
Маленко отказалась от конкурса на пост главы администрации Симферополя
Как сообщало ИА REGNUM, конкурс на пост главы администрации Симферополя был объявлен после того, как Наталья Маленко, как и главы других городов и районов Крыма, покинула пост по собственному желанию.
REGNUM 02:55
Наука
Чрезмерное потребление соли приводит к старческому слабоумию
По информации ученых, избыток соли в организме человека грозит старческим слабоумием, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Шоу-бизнес
Яна Рудковская отправила сына зарабатывать во Францию
Методы, которыми воспитывает своего сына Сашу продюсер Яна Рудковская, подаются жесткой критике.
Bimru.ru вчера в 08:46
Авто
Hyundai получил ОТТС на новую Hyundai Sonata российской сборки
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Hyundai Sonata российской сборки.
Автоновости дня 01:35
Наука
В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»
Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Lenta.ru 23 октября в 17:16
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в ростовской перестрелке на хуторе
Газета.Ru вчера в 11:36
Политика
Аваков выступил в защиту «Азова»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
RT на русском 02:53
Гаджеты
Создана самая маленькая в мире камера размером с песчинку
Судя по имеющейся информации, камера разрабатывалась для дальнейшего применения в медицинской сфере — устройство прекрасно подойдет для встраивания в хирургические инструменты.
Ferra 00:41