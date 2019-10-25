С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину. Об этом, как передаёт издание «Сегодня.ua», в ходе брифинга заявил зампред Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

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