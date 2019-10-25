Политика

RT на русскомRT на русскомВ Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину. Об этом, как передаёт издание «Сегодня.ua», в ходе брифинга заявил зампред Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб на брифинге заявил, что транзит газа из России неизбежен, поскольку «Газпрому» нужно прокачать 50 млрд куб. м газа, сообщает
 издание «Сегодня.ua».
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