Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP в III квартале 2019 года выросла в годовом измерении на 38%, до 45 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль выросла на 12%, до 6,9 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 1%, до 4,4 млрд рублей.

«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.