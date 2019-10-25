Политика
RT на русскомВ Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину. Об этом, как передаёт издание «Сегодня.ua», в ходе брифинга заявил зампред Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.
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Армия и оружие
РФ установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых целей
РЕН ТВ вчера в 08:21
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Происшествия
В Харькове два человека пострадали при стрельбе возле торгового центра
Стрельба произошла возле супермаркета в Харькове, пострадали два человека, в городе объявлена операция "Сирена", заявили в пятницу в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.
РИА Новости 06:53
Армия и оружие
Два военных корабля НАТО вошли в грузинский порт Батуми
Политика Сегодня 06:02
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Общество
Шнуров заявил, что бесполезно заставлять молодое поколение читать
Музыкант Сергей Шнуров в ходе заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре заявил, что заставлять молодое поколение читать или делать что-либо ещё бесполезно.
RT на русском 06:48
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Общество
Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100
Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
Авто
Необычный гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети
"Новинка" действительно вышла интересная, ведь фактически она представляет собой симбиоз легендарного Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Новые автомобили 05:21
Общество
В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM 01:09
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Кино
Сценарий «Игры престолов» объяснил самую непонятную сцену финала
В сценарии финальной серии «Игры престолов» нашли объяснение странному поведению Дейенерис Таргариен, которая неожиданно решила спалить уже сдавшийся город вместе с мирными жителями.
Телеканал 360° 23 октября в 12:44
Происшествия
Число пострадавших от гаффской болезни под Тобольском достигло десяти
У всех жителей деревни Ачиры в Тобольском районе Тюменской области проведут анализ крови после вспышки в поселении гаффской болезни, сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения области.
РБК 04:51
Происшествия
Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков
Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
RT на русском 05:16
Общество
Степные орлы разорили новосибирских волонтеров отправкой sms из Ирана
Как рассказали волонтеры на странице организации, степные орлы буквально разоряют их дорогими sms.
Российская газета 06:39
Происшествия
В Петербурге пропал опытный спасатель отряда «Экстремум»
В Санкт-Петербурге пропал бывший командир поисково-спасательного отряда «Экстремум» Сергей Солопат, который является одним из опытнейших спасателей, сообщает сеть взаимопомощи «Мегаполис» в четверг, 24 октября.
Известия 05:16
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Общество
Автомобилисты стали больше тратить на штрафы
Больше всего за штрафы платят в Москве (582 руб.), Красноярске (579 руб.) и Самаре (531 руб.).
Коммерсантъ 01:02
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Авто
Subaru показала новый универсал Levorg
Subaru продает Levorg в Японии в течение почти шести лет, поэтому неудивительно, что универсал собирается войти во второе поколение.
SpeedMe 23 октября в 01:41
Армия и оружие
Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
RT на русском 06:05
Шоу-бизнес
Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой
В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН 03:40
Культура
Шнуров раскритиковал российское кино
Российское кино плохо влияет на современное общество, высказал свое мнение журналистам музыкант Сергей Шнуров перед заседанием общественного совета в Госдуме.
Rambler News Service 06:59
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости вчера в 10:20
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Общество
Госдума сократила рабочий день для части россиянок
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.
Lenta.ru вчера в 07:11
Политика
Лавров рассказал о самой мирной в Европе границе
Граница между Россией и Норвегией является самой мирной в Европе, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время визита в норвежский Киркенес.
RT на русском 06:03
Здоровье
В США 34 человека умерли из-за вейпинга
Из-за вейпинга количество смертей в США, вызванных легочными болезнями, достигло 34.
УтроNews 06:20