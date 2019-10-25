Политика

RT на русскомRT на русскомВ Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину. Об этом, как передаёт издание «Сегодня.ua», в ходе брифинга заявил зампред Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.
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На Украине объяснили, почему Киев не сможет перекрыть поставки российского газа в Европу

URA.Ru06:51

В Киеве утверждают, что прокачка российского газа через Украину неизбежна

РИА Новости04:45

Замглавы Нацбанка Украины заявил о неизбежности поставок газа из России

Коммерсантъ02:07

На Украине заявили о неизбежности транзита российского газа

RT на русском05:14

В Киеве посчитали неизбежной прокачку газа из России через Украину

Газета.Ru02:36

Замглавы Нацбанка Украины заявил о неизбежности транзита газа из России

РБКвчера в 23:55

В Киеве заявили, что России «придется» прокачивать газ через Украину

РЕН ТВ00:35
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 07:07, Вашингтон
Армия и оружие

РФ установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых целей

РЕН ТВ вчера в 08:21
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Lenta.ru 02:18
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В Харькове два человека пострадали при стрельбе возле торгового центра

Стрельба произошла возле супермаркета в Харькове, пострадали два человека, в городе объявлена операция "Сирена", заявили в пятницу в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.
РИА Новости 06:53
Армия и оружие

Два военных корабля НАТО вошли в грузинский порт Батуми

Политика Сегодня 06:02
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Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
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Музыкант Сергей Шнуров в ходе заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре заявил, что заставлять молодое поколение читать или делать что-либо ещё бесполезно.
RT на русском 06:48
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
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Общество

Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100

Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
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Авто

Необычный гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети

"Новинка" действительно вышла интересная, ведь фактически она представляет собой симбиоз легендарного Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Новые автомобили 05:21
Общество

В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM 01:09
Шоу-бизнес

Бородина опровергла наличие тайной сестры

Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Кино

Сценарий «Игры престолов» объяснил самую непонятную сцену финала

В сценарии финальной серии «Игры престолов» нашли объяснение странному поведению Дейенерис Таргариен, которая неожиданно решила спалить уже сдавшийся город вместе с мирными жителями.
Телеканал 360° 23 октября в 12:44
Происшествия

Число пострадавших от гаффской болезни под Тобольском достигло десяти

У всех жителей деревни Ачиры в Тобольском районе Тюменской области проведут анализ крови после вспышки в поселении гаффской болезни, сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения области.
РБК 04:51
Происшествия

Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков

Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
RT на русском 05:16
Общество

Степные орлы разорили новосибирских волонтеров отправкой sms из Ирана

Как рассказали волонтеры на странице организации, степные орлы буквально разоряют их дорогими sms.
Российская газета 06:39
Происшествия

В Петербурге пропал опытный спасатель отряда «Экстремум»

В Санкт-Петербурге пропал бывший командир поисково-спасательного отряда «Экстремум» Сергей Солопат, который является одним из опытнейших спасателей, сообщает сеть взаимопомощи «Мегаполис» в четверг, 24 октября.
Известия 05:16
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
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Общество

Автомобилисты стали больше тратить на штрафы

Больше всего за штрафы платят в Москве (582 руб.), Красноярске (579 руб.) и Самаре (531 руб.).
Коммерсантъ 01:02
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Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Авто

Subaru показала новый универсал Levorg

Subaru продает Levorg в Японии в течение почти шести лет, поэтому неудивительно, что универсал собирается войти во второе поколение.
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Армия и оружие

Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой

В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
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Культура

Шнуров раскритиковал российское кино

Российское кино плохо влияет на современное общество, высказал свое мнение журналистам музыкант Сергей Шнуров перед заседанием общественного совета в Госдуме.
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Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы

Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости вчера в 10:20
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
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Общество

Госдума сократила рабочий день для части россиянок

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.
Lenta.ru вчера в 07:11
Фигурное катание

Медведева высказалась о противопоставлении Загитовой

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Политика

Лавров рассказал о самой мирной в Европе границе

Граница между Россией и Норвегией является самой мирной в Европе, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время визита в норвежский Киркенес.
RT на русском 06:03
Здоровье

В США 34 человека умерли из-за вейпинга

Из-за вейпинга количество смертей в США, вызванных легочными болезнями, достигло 34.
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