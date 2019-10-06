Политика
Эхо МосквыВ Киеве сегодня пройдет акция противников «формулы Штайнмайера»
Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с "формулой Штайнмайера" 2 октября. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе должны состояться по украинским законам.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 14:34, Вашингтон
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Происшествия
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Политика
Путин перед днем рождения побывал в сибирской тайге
Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения побывал в сибирской тайге, там российский лидер наслаждался природой.
ТАСС 10:49
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове
РИА Новости 11:53
Здоровье
В РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом
Ранее в эфире телеканала "Союз" одна из зрительниц задала вопрос председателю патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерею Димитрию Смирнову о том, является ли грехом совершение аборта ее матерью, которой врачи сказали, что ей беременность полностью противопоказана из-за тромбоза и других заболеваний.
РИА Новости 14:11
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на день рождения Алины Редель в платье-балахоне
Наследница певицы пришла на день рождения Редель в черной длинной юбке, белой кофте и кожаных сапогах.
OAnews вчера в 11:00
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Футбол
Краснодар — Спартак 2:1
Газета.Ru 13:57
Здоровье
Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы онкологии на теле человека
Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал признаки онкологии на ранней стадии и призвал "искать" рак при наличии факторов риска.
Экономика сегодня 05:00
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Футбол
Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Оборин: «Все ребята стремятся к победе, это же видно»
Надо признать, что и удачи, наверное, ребятам не хватает, ведь каким-то уровнем мастерства они обладают.
Горком 05:58
Армия и оружие
ВСУ сообщили о гибели военнослужащего в Донбассе
RT на русском 13:11
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Политика
Голикова заявила о необходимости глобальной модернизации больниц
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила о том, что в ряде учреждений здравоохранения нужна полная модернизация.
RT на русском 10:18
Футбол
Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины
"Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.
РИА Новости 12:27
Технологии
Российские истребители Су-57 испытали новый цифровой камуфляж
ВКС России продолжают испытывать новейший истребитель пятого поколения Су-57.
Военное дело вчера в 05:25
Футбол
Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко провели нетипично короткую пресс-конференцию после матча команд в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:26
Политика
Таксист отказался везти Порошенко с митинга на майдане
В социальных сетях и украинских СМИ появилось видео из центра Киева, где после митинга на площади Независимости бывший президент Украины Петр Порошенко хотел взять такси, однако водитель отказался предоставить такую услугу экс-главе государства.
Взгляд.ру 14:24
Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 13:33
Футбол
Леонид Слуцкий: не люблю водку и любой алкоголь
Metaratings 04:33
Происшествия
В Петербурге блогер сорвался с высоты, делая селфи
В Санкт-Петербурге 42-летнего блогера госпитализировали в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на трубе заброшенной котельной, сообщает РЕН ТВ.
Общественное телевидение России 09:55