Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Киеве сегодня пройдет акция противников «формулы Штайнмайера»

Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с "формулой Штайнмайера" 2 октября. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе должны состояться по украинским законам.
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