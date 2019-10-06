Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с "формулой Штайнмайера" 2 октября. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе должны состояться по украинским законам.

В Киеве сегодня пройдет акция противников «формулы Штайнмайера»

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