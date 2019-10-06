Политика
ИзвестияВ Киеве начался «майдан желтых повязок» против «формулы Штайнмайера»
Митинг против реализации «формулы Штайнмайера» по Донбассу проходит в Киеве в воскресенье, 6 октября. Координатором акции выступает «Движение сопротивления капитуляции», в которое входят националисты и сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Политика
Путин побывал в сибирской тайге — Песков
REGNUM 12:57
Политика
Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обсудил с главами МИД стран Персидского залива инициативу заключить с ними договор о ненападении, сообщает израильский телеканал Arutz 12.
РИА Новости вчера в 21:00
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА благодаря дублю Байрамяна
Героем встречи в составе «Ростова» стал Хорен Байрамян, который оформил дубль. Еще один мяч за гостей забил Элдор Шомуродов.
REGNUM 11:54
Политика
Путин призвал телевидение не выставлять Украину в невыгодном свете
Президент России Владимир Путин призвал российские телеканалы не выставлять Украину в дурном свете.
Мойка78 03 октября в 15:54
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru 10:00
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Транспорт
Стали известны детали новых поправок в ПДД в России
В России в правила дорожного движения могут внести поправки, которые предусматривают введение нового термина — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).
Lenta.ru вчера в 02:42
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Армия и оружие
Журналисты из России попали под обстрел в ДНР
Газета.Ru 11:23
Футбол
Черчесов вызвал Соболева в сборную России вместо Смолова
«Вместо получившего в сегодняшнем матче с "Арсеналом" травму Федора Смолова в команду вызван форвард ФК "Крылья Советов" (Самара) Александр Соболев», - говорится в сообщении национальной команды.
МК-Спорт 09:41
Наука
Ученые назвали самые безопасные страны при апокалипсисе
Ученые рассказали, где можно пережить глобальную катастрофу, вызванную мировой эпидемией. Об этом сообщает портал Science Alert.
BFM.ru 07:40
Здоровье
Эти сочетания лекарств могут привести к смерти, предупреждают медики
Врачи предупреждают, что некоторые медикаменты не могут приниматься одновременно, поскольку их сочетание может негативно отразиться на человеческом организме.
Московский Комсомолец 06:12
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Единоборства
Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Польская боксерша Ева Бродницка поцеловала представительницу Аргентины Эдит Соледад Матиссе накануне поединка за пояс Всемирной боксерской организации (WBO).
Газета.Ru 04 октября в 11:55
Футбол
«Шахтер» победил «Днепр-1» и выиграл 10-й матч из 10 в чемпионате Украины
Голы забили Жуниор Мораес (4-я минута) и Тайсон (83-я). "Шахтер" выиграл десятый матч из десяти в текущем чемпионате и лидирует с 30 очками.
РИА Новости 09:21
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России сократились
В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
Автоновости дня 04 октября в 09:34
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о готовности Турции к операции в Сирии
«Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха», — цитирует Эрдогана РИА Новости.
Мойка78 вчера в 06:44
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
REGNUM 08:56
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Армия и оружие
80 лет назад завершилась польская кампания вермахта
80 лет назад последние части польских войск завершили сопротивление немецкой агрессии и сложили оружие.
Газета.Ru 11:30
Гаджеты
Microsoft презентовала ОС Windows 10X для сенсорный устройств
Новая ОС получила название Windows 10X. Ее разработали специально для сенсорных устройств, наподобие Surface Neo.
Astera 03 октября в 11:47
Авто
УАЗ показал, как завести УАЗ «Патриот» без ключа
Как видно в ролике, все основные функции новой системы «завязаны» на смартфоне: в мобильном приложении «УАЗ Connect» владелец может дистанционно запустить или заглушить двигатель, узнать объем оставшегося топлива в бензобаке, узнать состояние аккумулятора и даже отследить местоположение автомобиля на карте.
Автоновости дня 06:31
Политика
Глава МИД Германии предупредил о новой волне беженцев
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что в недалеком будущем Европа может столкнуться с новой волной мигрантов, которая окажется не меньше той, что была четыре года назад.
Суть событий 10:00