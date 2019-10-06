Политика

ИзвестияИзвестияВ Киеве начался «майдан желтых повязок» против «формулы Штайнмайера»

Митинг против реализации «формулы Штайнмайера» по Донбассу проходит в Киеве в воскресенье, 6 октября. Координатором акции выступает «Движение сопротивления капитуляции», в которое входят националисты и сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Порошенко выступил на митинге в Киеве против особого статуса Донбасса

Интерфакс12:52

На Майдане проходит митинг против формулы Штайнмайера

RT на русском08:06

Порошенко принял участие в акции против «формулы Штайнмайера» на майдане

РБК10:31

Порошенко прибыл на «майдан желтых повязок» в Киеве

Известия09:27

В Киеве митинг против реализации «формулы Штайнмайера» собрал несколько тысяч человек

ТАСС07:33

Киев митингует против «формулы Штайнмайера»

Lenta.ru11:20

Около 10 тысяч человек вышли на акцию в центре Киева против согласования так называемой «формулы Штайнмайера»

Эхо Москвы08:30
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Татары на Майдане требуют войны с Донбассом

Вести.UZ08:10
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