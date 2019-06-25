Президент Украины Владимир Зеленский уже в сентябре сможет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата». О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.

В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным

Политика Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.

Политика Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.

Политика Путин и Миллер обсудили работу «Газпрома» с Украиной и Евросоюзом Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Единоборства Bellator готовит прощальный бой Федора Емельяненко По сообщениям инсайдеров, американская лига Bellator готовит прощальный бой Последнего Императора, как называют Федора.

Театры Московский театр Ермоловой ждет реконструкция Московский театр имени Ермоловой ждет реконструкция, сообщил в понедельник на сборе труппы художественный руководитель театра Олег Меньшиков.

Политика Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района.

Происшествия В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани Шестилетний мальчик из Карелии, получивший ожоги 90% тела при спасении дедушки из горящей бани, скончался в понедельник в ожоговом центре Нижнего Новгорода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Елена Коковурова.

Происшествия Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса» 8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.

Политика Додон назвал новую цену на российский газ для Молдавии Ранее Додон анонсировал снижение с 1 октября цены на газ из России для граждан Молдавии.

Общество Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.

Политика Болтон назвал важным событием обмен заключенными между РФ и Украиной Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон высоко оценил состоявшийся 7 сентября обмен заключенными между Россией и Украиной и назвал эту процедуру важным событием.

Политика В Хабаровском крае на выборах в Закдуму лидирует ЛДПР По предварительным данным, 23 из 24 мандатов по одномандатным округам получают кандидаты от ЛДПР.

Происшествия Члены местного избиркома погибли в ДТП на Кубани Четыре члена территориальной избирательной комиссии погибли в ДТП в Краснодарском крае.

Хоккей Величкин: не думаем на тему Бурдасова и не занимаемся этим вопросом Вице-президент по хоккейной деятельности «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что клуб не собирается предлагать контракт нападающему Антону Бурдасову.

Политика Встреча глав МИД и Минобороны Франции и России пройдет в Москве Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и французский министр обороны Флоранс Парли встретятся в понедельник со своими российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу в Москве.

Экономика РФ в I полугодии увеличила выпуск золота на 11,4% Предприятия России по итогам первого полугодия 2019 года произвели 142,223 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 11,4% больше, чем в аналогичный период 2018 года, говорится в материалах Союза золотопромышленников России.

Общество Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Путин уволил помощника Бастрыкина Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".

Экономика В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.

Здоровье В Китае у женщины на ресницах развелись клещи В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.

Происшествия В Грозном ликвидирован обстрелявший полицейских водитель В Грозном сотрудники полиции ликвидировали преступника, который открыл огонь по силовикам.

Теннис Надаль обыграл Медведева в финале US Open В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.