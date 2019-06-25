Политика

Lenta.ruLenta.ruВ МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский уже в сентябре сможет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата». О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.
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В МИД Украины сообщили, что Зеленский готов к встрече в «нормандском формате» в сентябре

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МИД Украины: Зеленский готов к встрече в нормандском формате

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В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным

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