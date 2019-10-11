В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.

Киев заявил о начале разведения сил в Золотом

Общество В Астраханской области оперативно выявили почти 1700 аварийных домов Сегодня Андрей Кикоть совместно с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным провели совместный прием тех граждан, которые в июле обращались с жалобами на нарушение их прав.

Экономика Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Армия и оружие Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии «29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.

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Хоккей Малкин подтвердил наличие американского паспорта Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.

Космос «Селфи-спутник» Samsung рухнул на американскую ферму Примечательно, что падение спутника на территорию американской фермы в самой компании комментируют как плановую посадку аппарата, дескать, все прошло по заранее подготовленному сценарию.

Политика Премьер Ливана объявил об отставке Глава правительства Ливана Саад Харири во вторник в телеобращении объявил о том, что уходит в отставку.

Авто Каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения Издание Motoring со ссылкой на представителей компании Toyota сообщает, что Land Cruiser нового поколения получит двигатель V6 и обзаведется гибридной версией.