Политика

RT на русскомRT на русскомКиев заявил о начале разведения сил в Золотом

В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.
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Глава МИД Украины заявил о начале процесса разведения сил и средств в Золотом

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В Астраханской области оперативно выявили почти 1700 аварийных домов

Сегодня Андрей Кикоть совместно с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным провели совместный прием тех граждан, которые в июле обращались с жалобами на нарушение их прав.
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Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

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«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.
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Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
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Найден способ поставить Android 10 почти на любой современный смартфон

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Жены уничтоженного в Сирии боевика получали пособия в Дагестане

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Стас Пьеха отметил юбилей творческой деятельности в Кремле

Певец Стас Пьеха отпраздновал 15-летие на сцене большим концертом в Кремле.
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Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
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Жителя Архангельска обвинили в каннибализме

Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
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Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

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Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию

Шведский форвард клуба американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил о своём возвращении в Испанию.
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Киев и Донецк согласовали отвод сил у Петровского

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Украина проведет учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом

Киев запланировал проведение тактических учений в Херсонской области, сообщается в официальном аккаунте Командования воздушных сил Украины в Facebook.
Газета.Ru 10:05
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Малкин подтвердил наличие американского паспорта

Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.
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Примечательно, что падение спутника на территорию американской фермы в самой компании комментируют как плановую посадку аппарата, дескать, все прошло по заранее подготовленному сценарию.
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Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
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Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»

Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
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Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов

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Премьер Ливана объявил об отставке

Глава правительства Ливана Саад Харири во вторник в телеобращении объявил о том, что уходит в отставку.
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Каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения

Издание Motoring со ссылкой на представителей компании Toyota сообщает, что Land Cruiser нового поколения получит двигатель V6 и обзаведется гибридной версией.
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Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
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Дети Киркорова, Шпицы, Большовой и Сергея Жукова посмотрели фильм «Робо»

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Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
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Kia рассекретила дизайн нового седана Optima

Корейская компания Kia распространила первые изображения нового седана K5, который в России продается под названием Optima.
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