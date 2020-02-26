Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире радио "Новое время". Кулеба рассказал, что его план состоит из 12 шагов.

с чего всё началось

Кулеба рассказал, что его план состоит из 12 шагов. Последним пунктом является то, что "Крым выскользнет из ослабевших рук России", а Украина его перехватит. Каким образом "выскользнет" полуостров, он уточнять не стал.

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

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