Политика
РИА НовостиВ Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Кулеба рассказал, что его план состоит из 12 шагов. Последним пунктом является то, что "Крым выскользнет из ослабевших рук России", а Украина его перехватит. Каким образом "выскользнет" полуостров, он уточнять не стал.
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с чего всё началось
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире радио "Новое время". Кулеба рассказал, что его план состоит из 12 шагов.РИА Новостивчера в 15:36
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Киев заявил о наличии плана, по которому Крым «выскользнет из ослабевших рук РФ»
Газета.Ruвчера в 15:27
Украина разработала план перехвата Крыма «из ослабевших рук» России
Московский Комсомолецвчера в 16:01
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