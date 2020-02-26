Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Кулеба рассказал, что его план состоит из 12 шагов. Последним пунктом является то, что "Крым выскользнет из ослабевших рук России", а Украина его перехватит. Каким образом "выскользнет" полуостров, он уточнять не стал.
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В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире радио "Новое время". Кулеба рассказал, что его план состоит из 12 шагов.
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Газета.Ru вчера в 10:26
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Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
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Дмитрий Иванович Кулеба
Украинский государственный деятель. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции с 29 августа 2019 года.
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