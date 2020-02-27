Политика
РИА НовостиВ Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире радио "Новое время". Кулеба рассказал, что его план состоит из 12 шагов.
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с чего всё началось
Как сообщает радиостанция "Новое время", украинские власти разрабатывают новую стратегию возвращения полуострова Крым в состав Незалежной, которая будет состоять из 12 пунктов, направленных на поэтапное ослабление России.Московский Комсомолецвчера в 16:01
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Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
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В Барселоне стартовал пятый день предсезонных тестов
В Барселоне стартовал пятый день предсезонных тестов «Формулы-1».
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«Тысячи больных выйдут на улицы с агрессией и инфекцией», — утверждает отделение Народного руха Украины в Черниговской области.
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В Госдуму внесли поправку о дате голосования по Конституции
В профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству внесли корректировку о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.
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Общество
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В Германии объявили о начале эпидемии коронавируса
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Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
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Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
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Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой
По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
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Энергетика
CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти
За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
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В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Экономика
Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
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Вообще холодильники СЭПО надежные, но есть понятие равновесной цены.
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В четверг, 27 февраля, на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоятся одиночная смешанная (сингл-микст) и смешанная эстафеты.
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Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
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Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Космос
Спутник для обслуживания других спутников провел первую успешную стыковку на орбите
Происшествия
В Сочи авиация возобновила поиск пропавших в Черном море детей
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Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Экономика
«Норникель» просит поддержать расходы на реновацию жилья из бюджета
"Норильский никель" предлагает бюджету взять на себя половину расходов на реновацию жилищного фонда Норильска объемом 85 миллиардов рублей, а также субсидировать кредитную ставку на строительство судов ледового класса и обновление портовой инфраструктуры, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились
Проходившие в Анкаре переговоры РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе завершились.