Политика
РИА НовостиВ Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире радио "Новое время". Кулеба рассказал, что его план состоит из 12 шагов.
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с чего всё началось
Как сообщает радиостанция "Новое время", украинские власти разрабатывают новую стратегию возвращения полуострова Крым в состав Незалежной, которая будет состоять из 12 пунктов, направленных на поэтапное ослабление России.Московский Комсомолецвчера в 16:01
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Украина разработала план перехвата Крыма «из ослабевших рук» России
Московский Комсомолецвчера в 16:01
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Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Авто
Kia подтвердила, что сменит логотип в 2020 году
Компания Kia все же сменит свой логотип. Или представит еще один, который будет использоваться для гибридов и электрокаров.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру в спорте
Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Об этом она сообщила сама в письме для журнала Vanity Fair.
Общество
Роскачество нашло следы пестицидов в блинной муке пяти торговых марок
Эксперты Роскачества в преддверии масленицы исследовали 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов и блинчиков и обнаружили, что в пяти из них есть следы пестицидов.
Шоу-бизнес
Поклонская раскритиковала решение Шнурова заниматься политикой
Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала решение музыканта Сергея Шнурова заниматься политикой.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Экономика
Глава Хакасии назвал сроки выплаты зарплаты бюджетникам
Сегодня, 27 февраля, глава Хакасии Валентин Коновалов начал заседание правительства с важной темы - бюджетного кредита в размере 1 млрд 755 млн рублей.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойнике
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Футбол
«Лион» неожиданно побеждает «Ювентус» в Лиге чемпионов
Гол Тусара оказался единственным в этой встрече, и он принес «Лиону» неожиданную победу. Ответный матч состоится в Италии 17 марта.
Биатлон
Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте
На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) разыграны медали в суперспринте у женщин.
Политика
Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
Политика
Предвыборный штаб Трампа заявил об иске против The New York Times
Предвыборный штаб Дональда Трампа заявил, что подал в суд на газету The New York Times (NYT) из-за материала о связях с Россией, передает CNBC заявление штаба; черновик искового заявления о клевете размещен на сайте кампании.
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
Армия и оружие
Российский Су-34 и МиГ-23 ВВС Сирии отразили удары террористов
Культура
Телеканал «Пятница» продал Amazon шоу «Инстаграмщицы»
Входящий в холдинг «Газпром медиа» телеканал «Пятница» продал права на показ двух сезонов шоу «Инстаграмщицы» американскому видеосервису Amazon Prime Video, сообщает «Коммерсант».
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Армия и оружие
Эрдоган в очередной раз пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал срок до конца февраля, чтобы сирийская армия оставила территорию возле турецких наблюдательных пунктов.
Происшествия
Пропавших в море в Сочи детей ищут более 260 спасателей и волонтеров
Число спасателей и волонтеров, занятых поисками двух подростков, пропавших в море в Сочи, увеличено на третий день до 260 человек, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Политика
Раскрыто отношение украинцев к особому статусу Донбасса
На Украине социологи раскрыли отношение граждан к вопросу о предоставлении Донбассу особого статуса.
Финансы
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
Рост доли средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, предполагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
Политика
В ГД внесли поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля
Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Общество
Ученые нашли способ продлить жизнь на несколько лет
Как показал эксперимент, средняя продолжительность жизни участников благодаря контролю давления повысилась на шесть месяцев - три года.
Энергетика
Белоруссия оценила сумму компенсации от России за «грязную» нефть
Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Политика
Лавров осадил грузинских журналисток, «атаковавших» делегацию из РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые «напали» на делегацию РФ в Женеве.
Здоровье
Число умерших от коронавируса в Китае выросло до 2744 человек
Всего же на круизном лайнере коронавирус выявили у более чем 600 человек, умерли из которых четверо.
Армия и оружие
Военное преимущество США над Россией подорвано, признали в Пентагоне
Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.