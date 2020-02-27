с чего всё началось

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире радио "Новое время". Кулеба рассказал, что его план состоит из 12 шагов.

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Теннис Мария Шарапова завершила карьеру в спорте Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Об этом она сообщила сама в письме для журнала Vanity Fair.

Общество Роскачество нашло следы пестицидов в блинной муке пяти торговых марок Эксперты Роскачества в преддверии масленицы исследовали 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов и блинчиков и обнаружили, что в пяти из них есть следы пестицидов.

Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Экономика Глава Хакасии назвал сроки выплаты зарплаты бюджетникам Сегодня, 27 февраля, глава Хакасии Валентин Коновалов начал заседание правительства с важной темы - бюджетного кредита в размере 1 млрд 755 млн рублей.

Футбол «Лион» неожиданно побеждает «Ювентус» в Лиге чемпионов Гол Тусара оказался единственным в этой встрече, и он принес «Лиону» неожиданную победу. Ответный матч состоится в Италии 17 марта.

Политика Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.

Политика Предвыборный штаб Трампа заявил об иске против The New York Times Предвыборный штаб Дональда Трампа заявил, что подал в суд на газету The New York Times (NYT) из-за материала о связях с Россией, передает CNBC заявление штаба; черновик искового заявления о клевете размещен на сайте кампании.

Культура Телеканал «Пятница» продал Amazon шоу «Инстаграмщицы» Входящий в холдинг «Газпром медиа» телеканал «Пятница» продал права на показ двух сезонов шоу «Инстаграмщицы» американскому видеосервису Amazon Prime Video, сообщает «Коммерсант».

Финансы Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму Рост доли средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, предполагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Политика В ГД внесли поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.