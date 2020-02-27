Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире радио "Новое время". Кулеба рассказал, что его план состоит из 12 шагов.
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с чего всё началось
Как сообщает
 радиостанция "Новое время", украинские власти разрабатывают новую стратегию возвращения полуострова Крым в состав Незалежной, которая будет состоять из 12 пунктов, направленных на поэтапное ослабление России.
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Эксперт оценил слова украинского политика о плане по «перехвату» Крыма

RT на русскомвчера в 16:00
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Сегодня, 27 февраля, глава Хакасии Валентин Коновалов начал заседание правительства с важной темы - бюджетного кредита в размере 1 млрд 755 млн рублей.
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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике.
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Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
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Политика

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал срок до конца февраля, чтобы сирийская армия оставила территорию возле турецких наблюдательных пунктов.
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Рост доли средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, предполагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
РБК вчера в 22:15
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РИА Новости 01:20
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Как показал эксперимент, средняя продолжительность жизни участников благодаря контролю давления повысилась на шесть месяцев - три года.
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Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.
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На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru вчера в 15:05
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Лавров осадил грузинских журналисток, «атаковавших» делегацию из РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые «напали» на делегацию РФ в Женеве.
iReactor 25 февраля в 12:04
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Новые Известия вчера в 22:55
Армия и оружие

Военное преимущество США над Россией подорвано, признали в Пентагоне

Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.
REGNUM 00:22
Как работают Яндекс.Новости?
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