Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире радио "Новое время". Кулеба рассказал, что его план состоит из 12 шагов.
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с чего всё началось
Как сообщает
 радиостанция "Новое время", украинские власти разрабатывают новую стратегию возвращения полуострова Крым в состав Незалежной, которая будет состоять из 12 пунктов, направленных на поэтапное ослабление России.
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