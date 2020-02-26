с чего всё началось

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире радио "Новое время". Кулеба рассказал, что его план состоит из 12 шагов.

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Общество Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.

Армия и оружие Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.

Экономика В МВФ рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики По прогнозам ряда аналитиков, мировая экономика будет нести потери от коронавируса как минимум до июля 2020 года: в I и II кварталах мировой ВВП может показать нулевой рост, следует из отчета главы подразделения по макроэкономической стратегии на глобальных рынках «ВТБ Капитал» Нила Маккиннона.

Хоккей Панарин повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Общество Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс».

Происшествия Поиск заказчика убийства Немцова продлили до мая Расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова продлено до мая, сообщил РИА Новости адвокат дочери убитого Вадим Прохоров.

Политика Голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, во время которой поддержал идею провести общероссийское голосование 22 апреля, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество Посольство КНР попросило прекратить проверки китайцев в Москве Спецмониторинг граждан Китая в общественном транспорте Москвы вредит российско-китайским отношениям и увеличивает беспокойство среди жителей столицы на фоне улучшения эпидемической ситуации в КНР.

Общество Мишустин назвал две ключевые задачи правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности во вторник заявил, что в ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики.