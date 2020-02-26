Политика
РИА НовостиВ Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире радио "Новое время". Кулеба рассказал, что его план состоит из 12 шагов.
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Гаджеты
Режиссер: Apple запрещает кинозлодеям пользоваться iPhone
Apple запрещает кинозлодеям пользоваться смартфонами iPhone. Об этом заявил американский режиссер Райан Джонсон, передает CNBC.
Энергетика
Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет согласовать трансфер Грилиша до Евро-2020
«Манчестер Юнайтед» планирует заранее закрыть трансфер полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.
Происшествия
В Саратове арестовали планировавших нападение на школу подростков
Волжский районный суд Саратова вынес решение об аресте 15-летнего Игоря и 14-летнего Евгения, подозреваемых в подготовке к массовому убийству в школе.
Кино
Netflix запустил топ-10 популярных фильмов и сериалов
Netflix запустил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть топ-10 самых популярных фильмов и сериалов.
Шоу-бизнес
Поклонская призвала звезд не превращать Госдуму РФ в «Голубой огонек»
Происшествия
Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США
В американском городе Милуоки, штат Висконсин, в результате стрельбы погибли семь человек, передает Milwaukee Journal Sentinel.
Игры
В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3
Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
Экономика
Эксперт оценил негативное влияние коронавируса на российскую экономику
Негативный эффект от коронавируса для российской экономики будет растянут во времени, при неблагоприятном развитии ситуации он может составить 0,2-0,3 процентного пункта ВВП, сообщил РИА Новости главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.
Политика
Путин поддержал закрепление в Конституции слов о детях
Президент России Владимир Путин поддержал предложение членов рабочей группы по поправкам в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети – важнейшее достояние России".
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Технологии
Microsoft переработает меню «Пуск» в Windows
Компания Microsoft сообщила о намерении обновить меню «Пуск» в операционной системе Windows.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Здоровье
В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса
В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Фигурное катание
Трусова выступила с новым показательным номером на шоу «Путь к победе»
Бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Александра Трусова представила на ледовом шоу «Путь к победе» новый показательный номер.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Теннис
Теннисистка Шарапова завершила карьеру
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского политика из-за Шухевича
Спор между Соловьевым и Ковтуненко разгорелся во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Украинский политик называл героями Степана Бандеру и Романа Шухевича, указывая на то, что они защищали суверенитет страны, воевали за независимость Украины.
Футбол
Бускетс раскритиковал руководство «Барселоны» после матча с «Наполи»
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс раскритиковал руководство клуба за отсутствие глубины состава у «сине-гранатовых».
Футбол
Дзюба пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы
Напомним, что матч «Зенита» против «Локомотива» состоится 29 февраля в 19:00 по московскому времени.
Политика
Песков исключил дискриминацию граждан Китая из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на появившиеся 25 февраля публикации об адресованной Москве просьбе со стороны Китая прекратить дискриминационные проверки китайских туристов в общественном транспорте.
Здоровье
В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Случаи заражения пневмонией за пределами Китая, по последним данным, зафиксированы в 33 странах, число достигло 2 тыс. 459, скончались 34 человека.
Биатлон
Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону
Россиянка Евгения Павлова заняла первое место в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Здоровье
В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем
Общество
Гульнара Каримова предложила выкупить свою свободу за $686 млн
В свою очередь Министерство юстиции Узбекистана заявило об отсутствии у Гульнары Каримовой возможности распоряжаться деньгами, которые были заморожены на связанных с ее именем счетах в рамках расследования уголовных дел за рубежом.
Происшествия
В Ульяновске подросток ранил учительницу ножом
В Ульяновске местный школьник напал с кухонным ножом на учительницу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Политика
В Госдуме предложили сажать на 12 лет за пропаганду наркотиков в Сети
В Госдуме подготовили проект поправок, которые предусматривают введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, передает ТАСС.