Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире радио "Новое время". Кулеба рассказал, что его план состоит из 12 шагов.
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В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

РИА Новости15:36

Эксперт оценил слова украинского политика о плане по «перехвату» Крыма

RT на русском16:00

Киев готовится к перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

URA.Ru15:41

На Украине сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

РБК16:39

Киев заявил о наличии плана, по которому Крым «выскользнет из ослабевших рук РФ»

Газета.Ru15:27

Украина разработала план перехвата Крыма «из ослабевших рук» России

Московский Комсомолец16:01

На Украине раскрыли план по перехвату Крыма у России

Lenta.ru16:59
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Гаджеты

Режиссер: Apple запрещает кинозлодеям пользоваться iPhone

Apple запрещает кинозлодеям пользоваться смартфонами iPhone. Об этом заявил американский режиссер Райан Джонсон, передает CNBC.
РЕН ТВ 17:42
Энергетика

Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
РБК 10:52
Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет согласовать трансфер Грилиша до Евро-2020

«Манчестер Юнайтед» планирует заранее закрыть трансфер полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.
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Происшествия

В Саратове арестовали планировавших нападение на школу подростков

Волжский районный суд Саратова вынес решение об аресте 15-летнего Игоря и 14-летнего Евгения, подозреваемых в подготовке к массовому убийству в школе.
Коммерсантъ 10:47
Кино

Netflix запустил топ-10 популярных фильмов и сериалов

Netflix запустил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть топ-10 самых популярных фильмов и сериалов.
Piter.tv 06:37
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Поклонская призвала звезд не превращать Госдуму РФ в «Голубой огонек»

Аргументы недели 08:56
Происшествия

Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США

В американском городе Милуоки, штат Висконсин, в результате стрельбы погибли семь человек, передает Milwaukee Journal Sentinel.
Газета.Ru 17:16
Игры

В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3

Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
Discover24 24 февраля в 02:15
Экономика

Эксперт оценил негативное влияние коронавируса на российскую экономику

Негативный эффект от коронавируса для российской экономики будет растянут во времени, при неблагоприятном развитии ситуации он может составить 0,2-0,3 процентного пункта ВВП, сообщил РИА Новости главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.
РИА Новости вчера в 09:05
Политика

Путин поддержал закрепление в Конституции слов о детях

Президент России Владимир Путин поддержал предложение членов рабочей группы по поправкам в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети – важнейшее достояние России".
РЕН ТВ 08:59
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия вчера в 14:16
Технологии

Microsoft переработает меню «Пуск» в Windows

Компания Microsoft сообщила о намерении обновить меню «Пуск» в операционной системе Windows.
Актуальные Новости 07:33
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Российская газета 17:08
Общество

У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус

Ведомости 09:45
Здоровье

В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса

В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Взгляд.ру 12:31
Фигурное катание

Трусова выступила с новым показательным номером на шоу «Путь к победе»

Бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Александра Трусова представила на ледовом шоу «Путь к победе» новый показательный номер.
Sports.ru 14:42
Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости 07:01
Теннис

Теннисистка Шарапова завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
RT на русском 08:15
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru 15:05
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского политика из-за Шухевича

Спор между Соловьевым и Ковтуненко разгорелся во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Украинский политик называл героями Степана Бандеру и Романа Шухевича, указывая на то, что они защищали суверенитет страны, воевали за независимость Украины.
Московский Комсомолец 18:07
Футбол

Бускетс раскритиковал руководство «Барселоны» после матча с «Наполи»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс раскритиковал руководство клуба за отсутствие глубины состава у «сине-гранатовых».
Soccer.ru 13:42
Футбол

Дзюба пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы

Напомним, что матч «Зенита» против «Локомотива» состоится 29 февраля в 19:00 по московскому времени.
ГЛАС.RU 16:24
Политика

Песков исключил дискриминацию граждан Китая из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на появившиеся 25 февраля публикации об адресованной Москве просьбе со стороны Китая прекратить дискриминационные проверки китайских туристов в общественном транспорте.
Городовой 05:29
Здоровье

В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Случаи заражения пневмонией за пределами Китая, по последним данным, зафиксированы в 33 странах, число достигло 2 тыс. 459, скончались 34 человека.
Говорит Москва 13:20
Общество

На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса

РБК вчера в 06:15
Биатлон

Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону

Россиянка Евгения Павлова заняла первое место в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
RT на русском 10:28
Здоровье

В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем

Плюс один +1 вчера в 08:56
Общество

Гульнара Каримова предложила выкупить свою свободу за $686 млн

В свою очередь Министерство юстиции Узбекистана заявило об отсутствии у Гульнары Каримовой возможности распоряжаться деньгами, которые были заморожены на связанных с ее именем счетах в рамках расследования уголовных дел за рубежом.
Фергана 04:00
Происшествия

В Ульяновске подросток ранил учительницу ножом

В Ульяновске местный школьник напал с кухонным ножом на учительницу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru 04:38
Политика

В Госдуме предложили сажать на 12 лет за пропаганду наркотиков в Сети

В Госдуме подготовили проект поправок, которые предусматривают введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, передает ТАСС.
РБК 16:01
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