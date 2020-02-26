Политика
РИА НовостиВ Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире радио "Новое время". Кулеба рассказал, что его план состоит из 12 шагов.
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Культура
Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы
Коллеги Владислава Листьева анонимно написали имя предполагаемого убийцы журналиста в ходе съемок фильма.
Общество
Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона
Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.
Политика
Путин поддержал закрепление в Конституции слов о детях
Президент России Владимир Путин поддержал предложение членов рабочей группы по поправкам в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети – важнейшее достояние России".
Общество
Карнавал танцующих под поп-хиты нацистов и евреев вызвал скандал
Демонстрация прошла под поп-хиты. Парад организовала труппа Культурной ассоциации El Chaparral de Las Mesas, пишет испанская газета El Pais.
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Общество
Россиянам объяснили оплату работы в день голосования по Конституции
В Федерации независимых профсоюзов объяснили, как россиянам будут оплачивать работу в день, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
Трамп успокоил американцев по ситуации с коронавирусом
Основными задачами рабочей группы названы: 1.Расширение мер по слежению за эпидемиологической ситуацией.
Общество
В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, не соответствует запросам общества, в этой части проект будет пересмотрен, сообщил заместитель министра юстиции России Денис Новак в ходе общественных слушаний на эту тему.
Политика
Сурков объяснил уход с поста помощника президента
Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.
Общество
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
Космос
Луноход миссии «Чанъэ-4» исследовал почву обратной стороны Луны
Структура почвы на обратной стороне Луны имеет свои особенности, позволила установить лунная миссия «Чанъэ-4», 26 февраля сообщает журнал Science Advances.
Игры
В библиотеку PS Plus добавят Shadow of the Colossus и Sonic Forces
Энергетика
Россия и Белоруссия согласовали сумму компенсации за «грязную» нефть
Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Экономика
«Норникель» увеличил чистую прибыль в два раза
Долговая нагрузка по итогам 2019 г. составила 0,6. Таким образом, дивиденды за 2019 г. могут составить около $4,8 млрд.
Футбол
Лион — Ювентус 1:0
«Лион» принимает «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, перерыв).
Политика
Экс-глава службы внешней разведки Франции стал ведущим на RT France
Бывший глава службы внешней разведки Франции 77-летний Ален Жюйе (Alain Juillet) будет вести на телеканале RT France программу о геополитике.
Политика
МИД рекомендует россиянам временно не посещать Корею, Иран и Италию
Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха
Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Здоровье
Медсестры из Забайкалья стали лучшими на конгрессе педиатров России
Старшая медсестра по педиатрии краевой клинической инфекционной больницы Нина Бутова и старшая медсестра ОРИТ новорожденных перинатального центра краевой клинической больницы Наталья Коновальчикова стали лучшими в конкурсе союза педиатров России.
Политика
«Справедливая Россия» озвучила поправки в Конституцию
СР предлагает вернуть прежний пенсионный возраст, изменить индексацию пенсий с "регулярной" на "ежегодную", а также распространить её на всех пенсионеров (в том числе и работающих).
Шоу-бизнес
Джонни Депп подал в суд на британский таблоид за клевету
Американский актер Джонни Депп подал в суд на британский таблоид The Sun за клевету.