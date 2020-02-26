Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире радио "Новое время". Кулеба рассказал, что его план состоит из 12 шагов.
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В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

РИА Новости15:36

Эксперт оценил слова украинского политика о плане по «перехвату» Крыма

RT на русском16:00

Киев готовится к перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

URA.Ru15:41

На Украине сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

РБК16:39

Киев заявил о наличии плана, по которому Крым «выскользнет из ослабевших рук РФ»

Газета.Ru15:27

Украина разработала план перехвата Крыма «из ослабевших рук» России

Московский Комсомолец16:01

На Украине раскрыли план по перехвату Крыма у России

Lenta.ru16:59
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Культура

Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы

Коллеги Владислава Листьева анонимно написали имя предполагаемого убийцы журналиста в ходе съемок фильма.
Что происходит 15:59
Общество

Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона

Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.
РИА Новости 08:04
Политика

Путин поддержал закрепление в Конституции слов о детях

Президент России Владимир Путин поддержал предложение членов рабочей группы по поправкам в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети – важнейшее достояние России".
РЕН ТВ 08:59
Общество

Карнавал танцующих под поп-хиты нацистов и евреев вызвал скандал

Демонстрация прошла под поп-хиты. Парад организовала труппа Культурной ассоциации El Chaparral de Las Mesas, пишет испанская газета El Pais.
Lenta.ru 04:15
Политика

Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РБК 19:42
Общество

Россиянам объяснили оплату работы в день голосования по Конституции

В Федерации независимых профсоюзов объяснили, как россиянам будут оплачивать работу в день, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 11:56
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Политика

Трамп успокоил американцев по ситуации с коронавирусом

Основными задачами рабочей группы названы: 1.Расширение мер по слежению за эпидемиологической ситуацией.
Красная весна 20:07
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru 15:05
Общество

В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, не соответствует запросам общества, в этой части проект будет пересмотрен, сообщил заместитель министра юстиции России Денис Новак в ходе общественных слушаний на эту тему.
РИА Новости 20:01
Политика

Сурков объяснил уход с поста помощника президента

Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.
РИА Новости 01:34
Общество

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
РИА Новости 18:45
Космос

На острове Мэн выпустили почтовые марки в честь 50-летия полёта Apollo-13

OAnews 18:07
Космос

Луноход миссии «Чанъэ-4» исследовал почву обратной стороны Луны

Структура почвы на обратной стороне Луны имеет свои особенности, позволила установить лунная миссия «Чанъэ-4», 26 февраля сообщает журнал Science Advances.
Красная весна 15:47
Происшествия

При стрельбе в американском Милуоки убиты несколько человек

ТАСС 18:03
Армия и оружие

Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота

РИА Новости 19:23
Игры

В библиотеку PS Plus добавят Shadow of the Colossus и Sonic Forces

CyberSport.ru 13:03
Энергетика

Россия и Белоруссия согласовали сумму компенсации за «грязную» нефть

Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.
Аргументы и Факты вчера в 08:39
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Экономика

«Норникель» увеличил чистую прибыль в два раза

Долговая нагрузка по итогам 2019 г. составила 0,6. Таким образом, дивиденды за 2019 г. могут составить около $4,8 млрд.
Ведомости 14:51
Футбол

Лион — Ювентус 1:0

«Лион» принимает «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, перерыв).
Sports.ru 15:54
Политика

Экс-глава службы внешней разведки Франции стал ведущим на RT France

Бывший глава службы внешней разведки Франции 77-летний Ален Жюйе (Alain Juillet) будет вести на телеканале RT France программу о геополитике.
Znak.com вчера в 22:06
Политика

МИД рекомендует россиянам временно не посещать Корею, Иран и Италию

Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:54
Армия и оружие

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Lenta.ru 14:12
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

РИА Новости 16:16
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Здоровье

Медсестры из Забайкалья стали лучшими на конгрессе педиатров России

Старшая медсестра по педиатрии краевой клинической инфекционной больницы Нина Бутова и старшая медсестра ОРИТ новорожденных перинатального центра краевой клинической больницы Наталья Коновальчикова стали лучшими в конкурсе союза педиатров России.
ZAB.RU 06:40
Политика

«Справедливая Россия» озвучила поправки в Конституцию

СР предлагает вернуть прежний пенсионный возраст, изменить индексацию пенсий с "регулярной" на "ежегодную", а также распространить её на всех пенсионеров (в том числе и работающих).
Первый областной портал новостей 08:29
Музыка

Александр Панайотов представит Россию на Евровидении

News.ru 15:45
Шоу-бизнес

Джонни Депп подал в суд на британский таблоид за клевету

Американский актер Джонни Депп подал в суд на британский таблоид The Sun за клевету.
Газета.Ru 18:25
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